Vi phạm tốc độ vẫn “nóng” trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh

Mới đây, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Nam Hồng Lĩnh, lực lượng CSGT phát hiện một xe ô tô con lưu thông với tốc độ 70 km/h, vượt quá mức tối đa cho phép (60 km/h). Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT xử lý lỗi vi phạm vượt tốc độ của tài xế.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết do bất cẩn, chủ quan, bản thân đang vội xử lý công việc cá nhân nên không biết là đã vượt quá giới hạn tốc độ cho phép.

Đại úy Nguyễn Anh Tuấn - Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thực tế cho thấy, không ít trường hợp vi phạm tốc độ xuất phát từ tâm lý chủ quan, cho rằng vượt không đáng kể sẽ không ảnh hưởng. Dù tài xế chỉ vượt 10 km/h so với quy định, song đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ đông phương tiện qua lại".

Lực lượng CSGT sử dụng thiết bị để nhận diện, phát hiện các phương tiện vượt quá tốc độ cho phép trên các tuyến đường.

Tương tự, tại Km13+200 Quốc lộ 15B, đoạn qua xã Việt Xuyên, lực lượng CSGT cũng phát hiện nhiều trường hợp ô tô, xe máy chạy với tốc độ 60 km/h hoặc trên 60 km/h trong khi đoạn đường này chỉ cho phép lưu thông tối đa 50 km/h.

Lực lượng CSGT làm việc với các chủ phương tiện vi phạm lỗi tốc độ trên Quốc lộ 15B, đoạn qua xã Việt Xuyên.

Các phương tiện vi phạm đều được yêu cầu dừng lại để kiểm tra và lập biên bản xử lý theo quy định. Nhiều tài xế vi phạm trình bày nguyên nhân do vội vàng khi di chuyển, cá biệt, có trường hợp tăng tốc để vượt xe phía trước.

Thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và lập biên bản xử lý 19.514 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 38,4 tỷ đồng. Trong đó, lỗi vi phạm tốc độ chiếm tới 7.234 trường hợp (hơn 37%).

Nhiều phương tiện vượt tốc độ cho phép tại các tuyến đường bị lực lượng chức năng dừng xe, tiến hành xử phạt.

Trung tá Võ Thị Quỳnh Giang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin: “Không ít người tham gia giao thông đang coi nhẹ quy định về tốc độ, chỉ chấp hành khi có lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát. Đáng chú ý là tình trạng một số trường hợp sử dụng điện thoại, mạng xã hội để thông tin, báo vị trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, các “điểm chốt” xử lý vi phạm, từ đó tìm cách né tránh. Điều này làm giảm hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời tạo tâm lý đối phó thay vì tự giác chấp hành”.

Các phương tiện chạy quá tốc độ cho phép làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Theo Đại úy Đồng Xuân Nam – Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh: "Khi phương tiện chạy quá tốc độ, khả năng quan sát và xử lý tình huống của người lái sẽ giảm đáng kể. Chỉ một tình huống bất ngờ như xe phía trước giảm tốc đột ngột, người đi bộ sang đường hay phương tiện từ đường nhánh nhập làn cũng có thể khiến tài xế không kịp phản ứng, làm gia tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ va chạm.”

Hiện nay, công tác tuần tra, kiểm soát được lực lượng CSGT duy trì thường xuyên, kết hợp giữa chốt kiểm soát cố định và lực lượng tuần lưu trên các tuyến trọng điểm. Đơn vị cũng linh hoạt điều chỉnh thời gian, khung giờ kiểm tra, tập trung vào ban đêm hoặc các khung giờ dễ phát sinh vi phạm.

Trung tá Võ Thị Quỳnh Giang - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Chúng tôi sẽ tăng cường tiếp nhận phản ánh từ người dân về các trường hợp vi phạm giao thông, đồng thời chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng phù hợp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, việc mở rộng hệ thống camera giám sát, đẩy mạnh phạt nguội và ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm cũng đang được ưu tiên triển khai, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hướng tới mục tiêu giảm tai nạn và vi phạm trên địa bàn.​