Người trong cuộc nói gì khi xem video tai nạn giao thông trên thực tế?

Từ tháng 5/2026, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) áp dụng quy định mới: trước khi sát hạch lái xe, học viên phải xem các video tình huống tai nạn giao thông thực tế. Những hình ảnh va chạm được trích xuất từ camera hành trình và hệ thống giám sát giao thông, ghi lại các tình huống tai nạn do lỗi vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, mất tập trung khi điều khiển phương tiện...

Học viên lắng nghe đại diện Phòng Cảnh sát giao thông phổ biến quy chế thi cùng quy định mới khi tham gia sát hạch.

Tại nhiều đơn vị tổ chức sát hạch lái xe ở Hà Tĩnh như: Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh), Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh, Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng, Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới Hà An, việc cho học viên xem video đã và đang được triển khai bài bản. Hàng nghìn học viên đã được tiếp cận các video tai nạn giao thông qua màn hình.

Tại kỳ sát hạch lái xe diễn ra ở Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh) mới đây, hơn 200 học viên đã được xem các video tai nạn giao thông thực tế trước khi bước vào các phần thi.

Video ghi lại nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh và trong cả nước.

Học viên thi sát hạch giấy phép lái xe tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh) theo dõi video về tình huống tai nạn giao thông trong thực tế.

Sau khi xem video, anh Nguyễn Văn Hướng (xã Can Lộc) cho biết: “Trước đây, tôi chỉ học luật và xem tình huống trong sách nên đôi khi chưa hình dung hết mức độ nguy hiểm. Khi xem những vụ tai nạn thật, tôi thấy chỉ một giây chủ quan thôi cũng có thể dẫn đến hậu quả rất lớn. Điều này khiến tôi phải cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông.”

Theo Trung tá Diệp Xuân Quyền – Đội trưởng Đội Sát hạch và cấp giấy phép lái xe, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh: “Việc lồng ghép các tình huống tai nạn thực tế vào chương trình sát hạch nhằm tăng tính trực quan, giúp học viên không chỉ nắm vững kiến thức mà còn hình thành kỹ năng phòng tránh rủi ro ngay từ đầu. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và ý thức về an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện”.

Hiện nay, lực lượng CSGT cũng tổ chức các buổi tuyên truyền về an toàn giao thông tại các doanh nghiệp vận tải. Hàng trăm tài xế được trực tiếp theo dõi các video ghi lại những hình ảnh va chạm nghiêm trọng, xuất phát từ các lỗi phổ biến như vượt ẩu, chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại khi lái xe hay thiếu quan sát.

Buổi tuyên truyền kết hợp trình chiếu video về tình huống tai nạn giao thông thực tế tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải.

Thay vì những bài giảng lý thuyết khô cứng, các tình huống trực quan được trình chiếu đã giúp tài xế dễ dàng hình dung hậu quả của từng hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng cũng kết hợp phân tích, chỉ rõ các lỗi sai thường gặp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Lực lượng CSGT dành phần nhiều thời gian để cảnh báo các lỗi vi phạm do nguyên nhân chủ quan từ phía tài xế.

Anh Nguyễn Văn Anh, tài xế thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải chia sẻ: “Làm nghề lái xe lâu năm, tôi từng nghĩ mình đã quen đường, quen xe nên đôi lúc có phần chủ quan. Nhưng khi xem những video về tai nạn thực tế do lực lượng công an chiếu, tôi nhận ra là chỉ cần một giây mất tập trung hay vượt ẩu có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Từ đó, tôi tự nhắc bản thân phải cẩn trọng hơn khi lái xe".

Nhiều tài xế sau khi xem xong video tai nạn giao thông đã tự nhắc bản thân không được phép chủ quan khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Ông Lê Danh Pháp - Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vận tải Bình Nguyên cho hay: “Sau khi xem những video tai nạn giao thông thực tế, tôi mới thấy hậu quả có thể đến rất nhanh và rất nặng nề. Có những tình huống chỉ sai một nhịp là mất tất cả. Lãnh đạo công ty sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình điều khiển phương tiện của bộ phận tài xế, thường xuyên nhắc nhở tài xế tuân thủ quy định của pháp luật và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm”.

Việc chiếu các video tai nạn giao thông tại doanh nghiệp vận tải xuất phát từ yêu cầu cấp thiết trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ tai nạn nghiêm trọng đều liên quan đến nhóm phương tiện kinh doanh vận tải, khi tài xế phải di chuyển liên tục trong thời gian dài. Việc tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan được xem là biện pháp hiệu quả hơn so với hình thức nhắc nhở, phổ biến pháp luật thông thường. Đây cũng là cách để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay tại doanh nghiệp – nơi trực tiếp quản lý và sử dụng đội ngũ lái xe.

Các video tai nạn giao thông được lực lượng CSGT lựa chọn, biên tập kỹ lưỡng trước khi đưa vào tuyên truyền tại doanh nghiệp và cơ sở đào tạo lái xe. Quá trình chọn lọc ưu tiên những tình huống điển hình, có tính răn đe cao nhưng vẫn đảm bảo yếu tố tuyên truyền, giáo dục, không gây phản cảm. Cách thể hiện được xây dựng theo hướng trực quan, dễ hiểu, giúp người xem không chỉ “thấy hậu quả” mà còn “hiểu quy định”.

Thông qua những video tai nạn giao thông giúp tài xế nhận thức rõ hơn mức độ nguy hiểm của từng hành vi vi phạm, từ đó hình thành “phản xạ an toàn” khi tham gia giao thông.

Thượng tá Nguyễn Nam Đông – Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tuyên truyền bằng hình ảnh tai nạn giao thông thực tế không chỉ trong doanh nghiệp vận tải, cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe, mà còn hướng tới nhiều nhóm đối tượng khác như học sinh, sinh viên, người lao động… Các nội dung sẽ tiếp tục được chọn lọc, biên tập phù hợp với từng nhóm đối tượng, kết hợp giữa hình ảnh trực quan và phân tích quy định pháp luật nhằm tăng tính dễ hiểu, dễ tiếp cận. Qua đó, người tham gia giao thông đều có thể nhận thức rõ hơn về hậu quả của hành vi vi phạm, từ đó hình thành thói quen chấp hành pháp luật và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn và những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra".

Video: Lực lượng CSGT tổ chức cho học viên sát hạch giấy phép lái xe ô tô và tài xế thuộc các doanh nghiệp vận tải xem video tai nạn giao thông.

