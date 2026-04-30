Tài xế mải dùng điện thoại, tông xe làm nữ lao công tử vong

Nguyễn Trọng Tuân vừa lái ôtô vừa dùng điện thoại nên đã tông chết nữ công nhân môi trường đang làm việc.
Tuân, 32 tuổi, trú xã Đồng Hỷ, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, ngày 29/4.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h55 ngày 26/4, Tuân lái ôtô trên đường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Do vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại và thiếu chú ý quan sát, Tuân đâm từ phía sau vào nữ công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom rác tại tuyến phố trung tâm này.
Cú tông mạnh khiến nữ công nhân 55 tuổi ngã văng ra đường, bị thương nặng. Nạn nhân tử vong sau đó.
Sau tai nạn, tài xế Tuân không dừng lại để giải quyết mà rời hiện trường. Sáng hôm sau, 27/4, Tuân lái ôtô đến một cơ sở sửa chữa trên địa bàn phường Phan Đình Phùng sửa phần đầu xe bị hư hỏng.
Ngày 28/4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Tuân lên làm việc và tạm giữ ôtô để phục vụ điều tra.
Qua vụ án này, công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Mọi người tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.
Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.