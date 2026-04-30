Tài xế mải dùng điện thoại, tông xe làm nữ lao công tử vong

Nguyễn Trọng Tuân vừa lái ôtô vừa dùng điện thoại nên đã tông chết nữ công nhân môi trường đang làm việc.

Tuân, 32 tuổi, trú xã Đồng Hỷ, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, ngày 29/4.

Công an tống đạt quyết định khởi tố tài xế Nguyễn Trọng Tuân. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h55 ngày 26/4, Tuân lái ôtô trên đường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Do vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại và thiếu chú ý quan sát, Tuân đâm từ phía sau vào nữ công nhân vệ sinh môi trường đang thu gom rác tại tuyến phố trung tâm này.

Cú tông mạnh khiến nữ công nhân 55 tuổi ngã văng ra đường, bị thương nặng. Nạn nhân tử vong sau đó.

Sau tai nạn, tài xế Tuân không dừng lại để giải quyết mà rời hiện trường. Sáng hôm sau, 27/4, Tuân lái ôtô đến một cơ sở sửa chữa trên địa bàn phường Phan Đình Phùng sửa phần đầu xe bị hư hỏng.

Ngày 28/4, Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập Tuân lên làm việc và tạm giữ ôtô để phục vụ điều tra.

Tuân thực nghiệm tại hiện trường. Ảnh: Công an cung cấp

Qua vụ án này, công an khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Mọi người tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và phải chú ý quan sát, làm chủ tốc độ để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

