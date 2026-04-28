Xác minh nữ sinh chạy xe điện tốc độ cao, đăng lên mạng xã hội

N.T.C (SN 2009, trú thôn 5, xã Hà Linh) đi xe điện với tốc độ cao.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện video được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nữ sinh chở theo người ngồi sau, điều khiển xe máy điện chạy tốc độ cao, phương tiện có dấu hiệu nghi đã bị độ, chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Video nữ sinh chạy xe máy điện với tốc độ cao được đăng lên mạng xã hội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hà Linh đã tiến hành xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện trong clip là N.T.C (SN 2009, trú thôn 5, xã Hà Linh).

Qua làm việc xác định, N.T.C điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Việc chạy xe với tốc độ cao, chở người ngồi sau và đăng tải video lên mạng xã hội gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, tạo hình ảnh phản cảm, tác động xấu đến nhận thức của thanh thiếu niên.

Cơ quan chức năng phối hợp với gia đình, nhà trường giáo dục em N.T.C

Công an xã Hà Linh đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, giao trách nhiệm cho gia đình quản lý, giáo dục đối với N.T.C; đồng thời yêu cầu cam kết không tái phạm, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đối với phương tiện có dấu hiệu nghi độ, chế, Công an xã tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi; đồng thời cảnh báo thanh thiếu niên không chạy xe tốc độ cao, không “biểu diễn”, đăng tải nội dung cổ súy hành vi nguy hiểm lên mạng xã hội.