Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia

Hai nạn nhân được xác định là cháu H.A.Đ. (sinh năm 2017, trú tại tổ dân phố Pá Xổm, phường Trung Tâm) và cháu H.A.P. (sinh năm 2020, trú tại bản Phiêng, xã Văn Chấn).

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 22 giờ ngày 31/5, sau khi phát hiện hai cháu bé đi chơi không trở về, gia đình đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện tư trang của các cháu tại khu vực bờ suối Thia (tổ dân phố Cầu Thia) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Công an tỉnh Lào Cai) đã phối hợp với Công an và Ban Chỉ huy Quân sự phường Trung Tâm huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Công tác tìm kiếm trong đêm gặp nhiều khó khăn do tầm nhìn hạn chế và dòng chảy phức tạp. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng thiết bị chiếu sáng công suất lớn để rà soát dọc khu vực hạ lưu suối. Đến rạng sáng 1/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu H.A.P. tại vị trí cách nơi phát hiện tư trang khoảng 100m. Đến hơn 7 giờ cùng ngày, thi thể cháu H.A.Đ. cũng được tìm thấy.

Hiện tại, chính quyền địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tích cực hỗ trợ gia đình nạn nhân hoàn tất các thủ tục hậu sự theo quy định và động viên, chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình.