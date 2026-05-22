Đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn bị triệt phá ra sao?

Lần theo dấu vết trên không gian mạng

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp bị bắt giữ cùng tang vật.

Quá trình xác minh cho thấy, các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau, hình thành đường dây khép kín từ khâu chế tạo, lắp ráp đến tiêu thụ súng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber để liên lạc, trao đổi và giao dịch.

Trước tính chất phức tạp, nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Đồng loạt phá án, thu giữ số vũ khí lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, xác định thời cơ phá án đã chín muồi, ngày 18/4/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém; 10kg đạn chì; hơn 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn; 1 máy ép cùng bộ khuôn dùng để chế tạo đạn chì; 1 máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng; 2 máy bơm hơi dùng để nạp khí cho súng PCP cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện liên quan như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn, ống bọc nòng và nhiều chi tiết lắp ghép khác.

Số vũ khí cơ quan chức năng thu giữ trong chuyên án

Theo cơ quan điều tra, số tang vật thu giữ cho thấy các đối tượng đã hình thành quy trình sản xuất, chế tạo súng tương đối hoàn chỉnh với quy mô lớn, có khả năng phát tán nhiều vũ khí nguy hiểm ra ngoài xã hội.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng nêu trên về hành vi: “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Lộ thêm nhiều mắt xích trong đường dây

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành truy xét, xác minh các mắt xích liên quan trong đường dây.

Cơ quan điều tra bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây liên tỉnh

Qua đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện, tang vật liên quan; đồng thời triệu tập, đấu tranh và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng gồm: Trần Minh Đức (SN 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng khác trú tại Hà Tĩnh.

Ngày 6/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng nêu trên về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.