Tiếp tục tạm cấm nhiều đoạn trên cao tốc qua Hà Tĩnh - Quảng Trị

Trong 2 ngày 12 và 13/5, cơ quan chức năng cấm đường nhiều đoạn trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn Vũng Áng - Bùng, nối tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị, theo từng khung giờ nhất định.

Ngày 12/5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng, nối tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Trị sẽ tạm đóng hai chiều một số đoạn, ở khung giờ nhất định trong ngày 12 và 13/5.

Việc cấm đường nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình đơn vị thi công xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên cao tốc.

Nhiều đoạn trên cao tốc Bắc - Nam cấm đường (Ảnh: Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4).

Cụ thể, từ 7h đến 11h30 ngày 12/5 cấm đường từ nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (km597+900) đến nút giao quốc lộ 12A (km605+400), thuộc địa phận Quảng Trị.

Ngày 13/5, cấm đường từ 6h30 đến 12h từ nút giao quốc lộ 12C (km568+200), thuộc địa phận Hà Tĩnh đến nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (km597+900), địa phận Quảng Trị.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 đề nghị người điều khiển phương tiện chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Trước đó, từ ngày 22 đến 26/4 và 5/5, cơ quan chức năng cũng tổ chức cấm đường nhiều đoạn trên cao tốc qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ việc lắp đặt hệ thống giám sát, điều hành giao thông.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án "Giết người".
Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
