Đường dây buôn lậu 8.000 cây vàng từ nước ngoài vào Việt Nam bị triệt phá

Ngày 19/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố 7 người, trong đó có 5 người Trung Quốc, để điều tra tội Buôn lậu.

Đây là chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu vàng lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội.

Vụ án khởi phát từ tháng 10/2025 khi công an phát hiện đường dây buôn lậu vàng từ Hong Kong, Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn. Sau 6 tháng trinh sát, công an bắt quả tang nhóm nghi phạm khi đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội. Công an thu giữ tại hiện trường 5 kg vàng dạng thỏi cùng một số tang vật có liên quan.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Điều tra ban đầu xác định, cầm đầu đường dây này là nghi phạm người Trung Quốc. Sau khi nhận được yêu cầu từ khách hàng, chúng sẽ nhập lậu vàng từ Hong Kong vào Việt Nam bằng thủ đoạn ngụy trang tinh vi trong các lô hàng thiết bị điện tử để qua mắt cơ quan chức năng.

Tại Việt Nam, Đỗ Minh Đức, 38 tuổi, trú Bắc Ninh, được thuê làm đầu mối tiếp nhận vàng. Do từng có thời gian học tập tại Trung Quốc và thông thạo tiếng Trung, Đức được giao nhiệm vụ trung gian, tổ chức thuê người vận chuyển và giao vàng cho nhóm người Trung Quốc.

Đức khai, biết đây là vàng nhập lậu nhưng do được trả lương cao nên đã tiếp tục hành vi phạm tội. Mỗi tháng, anh ta nhận 150 đến 200 triệu đồng tiền công.

Các bị can bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhằm tránh bị phát hiện, đường dây này trung chuyển hàng hóa qua nhiều khâu khác nhau. Sau khi nhận các lô hàng, nhóm người Trung Quốc nhanh chóng bóc tách số vàng được ngụy trang trong các lô hàng, sử dụng hóa chất làm sạch, sau đó nấu và đúc thành các thỏi vàng nguyên liệu để giao cho khách hàng tại Bắc Ninh và Hà Nội.

Toàn bộ số tiền giao dịch mua bán vàng được chuyển cho Đức. Sau khi nhận tiền từ khách, Đức dùng để mua tiền ảo (USDT) rồi chuyển đến các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của chủ mưu người Trung Quốc.

Bước đầu, công an xác định, số vàng nguyên liệu được nhóm này bán ra thị trường có giá hơn 4 tỷ đồng một kg. Sơ bộ từ tháng 3 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây đã vận chuyển, giao dịch khoảng 300 kg vàng với giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

Số vàng, tiền bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp