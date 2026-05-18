  Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Hà Tĩnh còn 61 lối đi tự mở qua đường sắt chưa được xóa bỏ

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện vẫn còn 61 lối đi tự mở qua đường sắt chưa được xóa bỏ. Đây đều là những điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là tại các khu vực đông dân cư và tầm nhìn bị hạn chế.

Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh hiện có hơn 70 km tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn 10 xã gồm: Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Thượng Đức, Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Đô, Hương Bình và Phúc Trạch. Toàn tuyến có 129 vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt, trong đó có 28 đường ngang có phép và 101 lối đi tự mở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực hiện Quyết định 358/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, Hà Tĩnh đã xóa bỏ được 40/101 lối đi tự mở. Hiện vẫn còn 61 lối đi tự mở chưa được xóa bỏ.

Hà Tĩnh hiện còn 61 lối đi tự mở qua đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, thời gian tới, ngành chuyên môn và các địa phương có lối đi tự mở chưa được xóa bỏ sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt; đồng thời rà soát, xây dựng phương án thu hẹp, rào chắn hoặc xóa bỏ các lối đi tự mở không đảm bảo an toàn. Đối với những vị trí chưa thể xóa bỏ ngay, các địa phương sẽ bố trí cảnh báo, cắm biển báo nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra.

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
