Hà Tĩnh còn 61 lối đi tự mở qua đường sắt chưa được xóa bỏ

Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh hiện có hơn 70 km tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua địa bàn 10 xã gồm: Đức Minh, Đức Thọ, Đức Đồng, Thượng Đức, Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Đô, Hương Bình và Phúc Trạch. Toàn tuyến có 129 vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt, trong đó có 28 đường ngang có phép và 101 lối đi tự mở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực hiện Quyết định 358/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, Hà Tĩnh đã xóa bỏ được 40/101 lối đi tự mở. Hiện vẫn còn 61 lối đi tự mở chưa được xóa bỏ.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, thời gian tới, ngành chuyên môn và các địa phương có lối đi tự mở chưa được xóa bỏ sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt; đồng thời rà soát, xây dựng phương án thu hẹp, rào chắn hoặc xóa bỏ các lối đi tự mở không đảm bảo an toàn. Đối với những vị trí chưa thể xóa bỏ ngay, các địa phương sẽ bố trí cảnh báo, cắm biển báo nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông đường sắt xảy ra.