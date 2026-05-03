Công an phường Thành Sen ngăn chặn 30 "báo thủ" đua xe trái phép

(Baohatinh.vn) - Từ 30/4 đến nay, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã phát hiện và xử lý 30 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, gây mất ANTT.
Xác định phường Thành Sen là địa bàn trọng điểm, dịp lễ 30/4, 1/5, Công an phường đã bố trí lực lượng, liên tục thay ca, có mặt tại các "điểm nóng" mà các nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập. Nhiều nhóm "báo thủ" chỉ vừa tụ tập, manh nha đua xe trái phép đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý.
Qua công tác nắm tình hình và tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, từ ngày 30/4 đến nay, Công an phường Thành Sen đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn 30 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đông người, có hành vi cổ vũ đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao và gây rối trật tự công cộng.
Các đối tượng chủ yếu trong độ tuổi từ 14 đến 16. Công an phường Thành Sen đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tái phạm.
