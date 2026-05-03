Công an phường Thành Sen ngăn chặn 30 "báo thủ" đua xe trái phép

Thục Anh
(Baohatinh.vn) - Từ 30/4 đến nay, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã phát hiện và xử lý 30 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, gây mất ANTT.

Xác định phường Thành Sen là địa bàn trọng điểm, dịp lễ 30/4, 1/5, Công an phường đã bố trí lực lượng, liên tục thay ca, có mặt tại các "điểm nóng" mà các nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập. Nhiều nhóm "báo thủ" chỉ vừa tụ tập, manh nha đua xe trái phép đã bị lực lượng chức năng ngăn chặn, xử lý.

Các thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật.

Qua công tác nắm tình hình và tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, từ ngày 30/4 đến nay, Công an phường Thành Sen đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn 30 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đông người, có hành vi cổ vũ đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao và gây rối trật tự công cộng.

Để vấn nạn này không tái diễn, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự "vào cuộc" thực chất từ phía gia đình trong việc sát sao, quản lý giờ giấc và phương tiện của con em.

Các đối tượng chủ yếu trong độ tuổi từ 14 đến 16. Công an phường Thành Sen đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời phối hợp với gia đình và nhà trường để tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tái phạm.

#Xử lý thanh thiếu niên ngổ ngáo #thanh thiếu niên #Công an phường Thành Sen

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.