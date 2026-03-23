Ngăn nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang theo vỏ chai bia để gây rối

Công an phường Thành Sen phát hiện 3 đối tượng tụ tập chuẩn bị đua xe, gây rối trật tự công cộng

Trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Qua kiểm tra, các đối tượng điều khiển xe mô tô vi phạm nhiều lỗi như chở 3, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, không xuất trình được giấy tờ xe. Đáng chú ý, đối tượng ngồi sau còn mang theo vỏ chai bia với ý định ném vào người đi đường hoặc các nhóm khác.

Video: Công an răn đe đối tượng cầm theo chai bia để gây rối

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận mục đích tụ tập để đua xe. Danh tính gồm: Trần Công G. (SN 2011), Trần Đình D. (SN 2011), Trần Văn V. (SN 2011), đều là học sinh Trường THCS Lộc Hà, trú tại xã Lộc Hà.

Công an còn phát hiện nhiều đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe, chưa đủ tuổi lái xe.

Ngoài 3 đối tượng trên, từ 22h ngày 21/3 đến 2h ngày 22/3/2026, Công an phường Thành Sen còn phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm trật tự ATGT với các lỗi như: không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm đã được bàn giao cho các tổ công tác xác minh, xử lý theo quy định. Công an phường Thành Sen cũng đã tiến hành răn đe, giáo dục, mời phụ huynh của 7 thanh thiếu niên đến làm việc, ký cam kết, giao trách nhiệm quản lý nhằm phòng ngừa tái phạm.