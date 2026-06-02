Giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số

Chiều 2/6, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06”. Lễ ra quân được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu 69 công an xã, phường.

Chiến dịch được tổ chức nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.

Đại tá Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thông qua kế hoạch triển khai chiến dịch.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thông qua kế hoạch triển khai “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06”. Theo đó, thời gian thực hiện chiến dịch từ 1/6/2026 đến hết ngày 31/8/2026.

Theo kế hoạch, các đội thanh niên tình nguyện tại các xã, phường sẽ đồng loạt ra quân tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò và tiện ích của ứng dụng VNeID; hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tham gia học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Đăng Anh phát biểu tại lễ ra quân.

Bên cạnh đó, các lực lượng sẽ trực tiếp đến khu dân cư, trung tâm phục vụ hành chính công và các địa điểm tập trung đông người để hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số; tuyên truyền kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, nhận diện tin giả và các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Đồng thời ghi nhận, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của người dân trong quá trình sử dụng các nền tảng số để kịp thời tháo gỡ.

Chiến dịch đặt mục tiêu phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện được thu nhận hồ sơ và hướng dẫn kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2; 100% công dân có tài khoản an sinh xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe và thẻ BHYT được hướng dẫn tích hợp lên ứng dụng VNeID theo quy định…

Đại tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ra quân.

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; huy động tối đa lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ công an tham gia thực hiện chiến dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử, các dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích trên ứng dụng VNeID; tập trung hỗ trợ các nhóm còn hạn chế về kỹ năng số như người cao tuổi, học sinh và người dân ở vùng sâu, vùng xa; tăng cường phối hợp giữa lực lượng công an với các tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, dễ tiếp cận đối với người dân...