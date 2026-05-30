Dấu ấn chuyển đổi số trong quản lý phương tiện

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Từ ngày 1/3/2026, giấy chứng nhận kiểm định phương tiện được chuyển sang hình thức điện tử. Đây là bước tiến tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực đăng kiểm.

Hoạt động kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3801D (Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh).

Nếu như trước đây, mỗi lần đưa phương tiện đi đăng kiểm, chủ xe phải mang theo nhiều loại giấy tờ và luôn lo lắng về việc thất lạc, hư hỏng giấy chứng nhận kiểm định thì nay mọi thông tin đã được tích hợp trên môi trường số.

Trong lần đăng kiểm gần đây, chị Thái Thị Nga (xã Thiên Cầm) không còn phải cẩn thận cất giữ giấy chứng nhận kiểm định như trước. Sau khi hoàn tất thủ tục, toàn bộ thông tin về kết quả kiểm định được cập nhật dưới dạng điện tử và tích hợp trên môi trường số. Chị Nga có thể tra cứu thông tin trực tiếp trên điện thoại của mình. Chị Thái Thị Nga chia sẻ: "Tôi thấy rất thuận tiện vì không còn phải mang theo các loại hồ sơ như trước. Khi cần tra cứu thông tin kiểm định hoặc xuất trình thông tin liên quan, chỉ cần mở điện thoại là có thể sử dụng ngay, vừa nhanh vừa tránh được tình trạng thất lạc giấy tờ".

Chị Thái Thị Nga, xã Thiên Cầm trích xuất dữ liệu giấy chứng nhận đăng kiểm trên hệ thống.

Không chỉ giấy chứng nhận kiểm định được số hóa, nhiều loại giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng đã được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó, chủ xe không còn phải mang theo bản gốc hoặc bản sao công chứng đăng ký xe để đối chiếu khi thực hiện đăng kiểm.

Anh Hồ Phúc Tiến (xã Can Lộc) cho biết: "Việc sử dụng giấy tờ điện tử giúp người dân giảm rất nhiều công đoạn. Chỉ cần điện thoại có kết nối là có thể xuất trình thông tin phương tiện, không phải photo hay chuẩn bị nhiều giấy tờ như trước".

Anh Hồ Phúc Tiến, xã Can Lộc tích hợp dữ liệu về phương tiện lên VNeID để thuận lợi trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngày 1/3/2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình số hóa công tác đăng kiểm. Kể từ thời điểm này, theo quy định của Bộ Xây dựng, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử đối với xe đến kiểm định định kỳ có kết quả đạt yêu cầu. Khi thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử, dữ liệu đăng kiểm được nhập trực tiếp vào hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Nhờ dữ liệu được cập nhật và khai thác trực tiếp trên hệ thống, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính ban đầu giảm khoảng 30% so với trước đây.

Sự thay đổi này đã mang lại nhiều lợi ích trong hoạt động chuyên môn của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn Hà Tĩnh. Nếu trước đây, sau mỗi lượt kiểm định, cán bộ đăng kiểm phải thực hiện nhiều công đoạn như in giấy chứng nhận, đóng dấu, lưu trữ hồ sơ giấy thì nay dữ liệu đã được cập nhật và quản lý trên hệ thống điện tử.

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phòng Hành chính, Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh cho biết: “Bình quân mỗi ngày, Trung tâm Đăng kiểm tiếp nhận hơn 100 phương tiện đến làm thủ tục. Việc chuyển từ giấy chứng nhận bản giấy sang dữ liệu điện tử đã giúp giảm toàn bộ các công việc thủ công như in giấy, phô tô, trình ký và sắp xếp giấy tờ để trả cho chủ phương tiện. Đồng thời, giảm chi phí in ấn và dữ liệu được quản lý trên hệ thống điện tử thì việc tra cứu, đối chiếu thông tin phương tiện trở nên nhanh chóng,chính xác hơn”.

Thay vì cấp bản giấy thì giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp bản điện tử, tích hợp trên môi trường số.

Ngày 18/5/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 744 về công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối, khai thác, sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây được xem là bước tiến mới trong lộ trình chuyển đổi số lĩnh vực đăng kiểm, từng bước chuyển từ quản lý bằng hồ sơ giấy sang quản lý trên nền tảng dữ liệu số. Theo Quyết định này, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho nhiều loại giấy tờ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Điều này đồng nghĩa với việc chủ phương tiện không còn phải nộp bản sao hoặc xuất trình bản gốc giấy chứng nhận kiểm định như trước đây. Chỉ cần dữ liệu đã được cập nhật trên hệ thống, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền có thể tra cứu, đối chiếu và xác thực thông tin trực tuyến một cách nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2027, ô tô sẽ không phải dán tem kiểm định trên kính trước, việc quản lý phương tiện được thực hiện thông qua dữ liệu điện tử kết hợp camera AI.

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh cho biết: "Việc sử dụng dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành đăng kiểm. Trong thời gian tới, ngay cả tem đăng kiểm cũng sẽ được số hóa, tiếp tục giảm chi phí in ấn cho các trung tâm đăng kiểm và hạn chế tình trạng tem bị bong tróc, hư hỏng hoặc làm giả. Ngoài ra, việc kiểm tra, giám sát cũng thuận lợi hơn khi lực lượng chức năng khai thác trực tiếp dữ liệu số, không phụ thuộc vào tem dán trên kính xe”.

Từ ngày 1/1/2027, ôtô sẽ không phải dán tem kiểm định trên kính trước, việc quản lý phương tiện được thực hiện thông qua dữ liệu điện tử kết hợp camera AI.

Việc triển khai đăng kiểm "không giấy" không chỉ mang lại tiện ích cho người dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục mở rộng các dịch vụ số, hướng tới xây dựng hệ sinh thái giao thông hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn trong tương lai.

Video: Dữ liệu số thay thế giấy tờ trong hoạt động đăng kiểm.

Số hóa phản ánh hiện trường nâng cao hiệu quả điều hành

Qua Ứng dụng Công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh), toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, xử lý đến công khai kết quả được thực hiện trên nền tảng số. Chính quyền không chỉ rút ngắn thời gian xử lý mà còn chuyển sang điều hành dựa trên dữ liệu, minh bạch hơn và chủ động hơn trong phục vụ người dân.
Thông tin mới sắp hiển thị trên VNeID

Từ 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID, tích hợp tra cứu, xác thực và cấp phiếu, đánh dấu bước số hóa mới trong quản lý dữ liệu cá nhân.
Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hết lõm sóng, liệu đã hết khoảng cách số?

Hà Tĩnh hiện có khoảng 4.010 trạm BTS, tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 99,8%, 5G đạt 50%. Nhưng khi sóng đã về, vấn đề đặt ra là làm sao để người dân thực sự sống trong nhịp sống số?
Sắp hết thời AI miễn phí

Sau giai đoạn "đốt tiền" để thu hút người dùng, các gã khổng lồ AI tìm cách tích hợp quảng cáo. Kỷ nguyên trợ lý ảo miễn phí dần nhường chỗ cho mô hình kinh doanh bền vững hơn.
