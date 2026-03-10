Truyền hình
Hướng dẫn quy trình vận hành Hệ thống Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh

Hà Vân-Hà Phương
(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn đã trang bị kiến thức, kỹ năng trong việc vận hành quy trình xử lý hệ thống Ứng dụng công dân số Hà Tĩnh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Cẩm Lạc

Chia sẻ chương trình hành động, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết mình, duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tổng hợp và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri tại xã Thạch Hà

Cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời gửi gắm nhiều ý kiến, kiến nghị, mong muốn các ứng cử viên tiếp tục phát huy trách nhiệm trên từng cương vị công tác vì sự phát triển của địa phương và tỉnh Hà Tĩnh.
Chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn

Các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách phù hợp với thực tiễn...
Lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo thực hiện nhiệm vụ

Trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sẽ luôn đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, lấy hiệu quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực hiện nhiệm vụ.
Sống khỏe cùng BHT: Các bệnh về mắt ở người cao tuổi, những vấn đề cần lưu ý

Các bệnh mắt thường gặp ở người cao tuổi như đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa điểm vàng, khô mắt... có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Đến với chòi sinh thái Khe Rẹn

Được xây dựng chưa lâu nhưng chòi sinh thái Khe Rẹn, xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã trở thành điểm trải nghiệm, tham quan của người dân và du khách.
Sẵn sàng các điều kiện cho công tác bầu cử ở Vũng Áng

Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia dẫn đầu vừa đến kiểm tra, làm việc với phường Vũng Áng về công tác chuẩn bị bầu cử.
Kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Tiếp xúc cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định khẳng định sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri và bà con nhân dân.
Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.