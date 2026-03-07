Thăm "làng tiến sĩ" ở Hà Tĩnh - quê hương Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Làng Trung Lễ thuộc xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) từ xưa đã nổi tiếng không chỉ bởi có nhiều chí sĩ cách mạng mà còn có nhiều người đỗ đạt khoa cử. Đây cũng là quê hương của vị Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam.
Ông Lê Lục Giảng (100 tuổi, hậu duệ dòng họ Lê, ở thôn Trung Khánh, xã Đức Thịnh) cho biết: "Từ nhỏ, chúng tôi đã được nghe kể, cụ Nhiệu là người yêu nước, thương dân, luôn giúp đỡ người gặp hoạn nạn. Đặc biệt, cụ dạy con rất nghiêm, chính vì thế mà các con của cụ nhiều người học giỏi, giàu tinh thần yêu nước. Trong đó, cụ Lê Văn Thiêm là người thông minh nổi bật, từ nhỏ đã học một biết mười".
Là dòng họ đóng góp cho đất nước nhiều người con ưu tú, năm 1994, nhà thờ họ Lê làng Trung Lễ đã được Bộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
Không chỉ hào hùng trong quá khứ...
Bên cạnh nhà thờ các dòng họ, làng Trung Lễ ngày nay còn giữ nhiều chứng tích lịch sử quê hương như: Trạm Y tế xã Đức Thịnh trước đây là đồn Pháp đóng, ghi dấu cuộc khởi nghĩa Nhân dân do Lê Ninh lãnh đạo; cây vông hàng trăm tuổi bên kênh đào 19/5...
Theo các cụ cao niên, từ xưa giếng có mạch nguồn không bao giờ cạn; không chỉ là nguồn cung cấp nước uống cho người dân cả làng, giếng còn mang nhiều điềm báo thiêng liêng. Mỗi lúc trong làng có chuyện chẳng lành thì nước giếng tự nhiên chuyển từ trong xanh sang màu nước gạo. Cũng từ nguồn nước được xem như "long mạch" đã nuôi dưỡng bao thế hệ người dân Trung Lễ học hành đỗ đạt, nên người dân luôn quan tâm tôn tạo giữ gìn di tích này.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đức Thịnh, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định rõ nhiệm vụ kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa và con người quê hương như một nguồn lực quan trọng cho phát triển. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, duy trì hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng; gắn gìn giữ bản sắc truyền thống với phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo, qua đó góp phần xây dựng quê hương Đức Thịnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ông Nguyễn Trọng Thể - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thịnh
Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phạm Tôn Tẫn (SN 1989, quê xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng và là giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình nghệ thuật, sự kiện lớn trong nước và cả nước ngoài. Nhân dịp anh về quê, chuẩn bị cho một dự án bảo tồn dân ca ví, giặm, PV Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện cùng anh.
Năm 2025 ghi dấu ấn về những nỗ lực bền bỉ của ngành VH-TT&DL trong bảo tồn, phát huy di sản. Từ những lễ kỷ niệm lớn, công trình tu bổ di tích quy mô đến việc gìn giữ di sản phi vật thể, mạch nguồn văn hóa Hà Tĩnh tiếp tục được nối dài, trở thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.
Xuyên suốt hành trình ghé thăm, “chạm” vào từng điểm đến, Hà Tĩnh trong tôi hiện lên không ồn ào, không hào nhoáng mà sâu lắng, mộc mạc và giàu bản sắc. Đó là miền quê để đến chậm, cảm lâu và khi rời đi vẫn còn muốn trở lại.
Công tác gia đình ở Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ từ các cấp, ngành, địa phương đã góp phần quan trọng bồi đắp các giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo nền tảng xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng.
Lễ kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du đã khép lại nhưng dư âm về nhân cách, tài năng của danh nhân văn hóa thế giới sẽ còn lắng đọng mãi trong lòng người dân Hà Tĩnh cũng như du khách muôn phương. Trong đó, chữ “tâm” như ngọn hải đăng để hậu thế soi chiếu, làm hành trang cho sự phát triển của quê hương, đất nước.