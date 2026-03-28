Gia phả - “hộ chiếu văn hóa” của mỗi gia đình, dòng họ

(Baohatinh.vn) - Giữa đời sống hiện đại, gia phả lặng lẽ lưu giữ ký ức và cội nguồn của mỗi gia đình, dòng họ ở Hà Tĩnh. Đó chính là sợi dây kết nối các thế hệ, gìn giữ nếp nhà và bản sắc văn hóa.

Gia phả – nơi ký ức được viết tiếp

Tại nhà thờ họ Lê Xuân (xã Mai Phụ), việc tu chỉnh gia phả vẫn được duy trì đều đặn như một nghi lễ quan trọng của dòng họ. Từng trang sách được mở ra, từng dòng chữ được đọc lại; những cái tên mới của con cháu được cẩn trọng bổ sung. Công việc ấy không chỉ là ghi chép, mà là sự tiếp nối của một mạch nguồn qua nhiều thế hệ.

bqbht_br_7.jpg﻿
bqbht_br_3.jpg﻿
Gia phả là sự tiếp nối của một mạch nguồn qua nhiều thế hệ.

Cứ mỗi 10 năm, dòng họ tổ chức lễ “tường gia phả” – một cột mốc thiêng liêng để nhìn lại hành trình của dòng tộc, nhắc nhớ công lao của các bậc tiền nhân. Những cuốn gia phả không đặt trên giá sách, mà được lưu giữ trang trọng nơi ban thờ, trong không gian hương khói và lòng thành kính của con cháu.

Ông Lê Xuân Tý - Hội đồng Gia tộc dòng họ Lê Xuân (xã Mai Phụ) chia sẻ: "Gia phả giúp con cháu tìm lại công trạng của cha ông, những người đã đóng góp, hy sinh cho quê hương, đất nước. Với ông, gia phả không chỉ là cuốn sách ghi chép lịch sử dòng họ mà còn như tấm gương để mỗi người tự soi mình trước tổ tiên".

bqbht_br_still0327-00001.jpg
Ông Lê Xuân Tý (bên trái) cùng họ hàng của mình ghi chép gia phả dòng họ.

Không riêng họ Lê Xuân, tại nhiều dòng họ ở Hà Tĩnh, gia phả được xem như cuốn sử riêng của dòng tộc. Ông Trần Văn Long (xã Tiên Điền), người có nhiều năm điền dã, nghiên cứu gia phả các dòng họ Trần trên vùng đất Nghi Xuân cũ, cho biết: "Mỗi cuốn gia phả đều ghi lại sự tiếp nối của các thế hệ, lưu giữ tên tuổi và dấu ấn của những con người làm nên truyền thống dòng họ. Trong số 195 nhà thờ họ, tôi đã khảo sát hơn một phần ba. Từ những tư liệu gia phả và sắc phong, đến nay, đã có 6 nhà thờ được công nhận là di tích lịch sử – văn hóa các cấp và sẽ còn nhiều nhà thờ khác được công nhận trong thời gian tới".

bqbht_br_z7664157651185-f375ee09308334bd86b9fe34ae33bcf7.jpg
Ông Trần Văn Long (bên trái) trong một chuyến điền dã, ghi chép gia phả các dòng họ.

Gia phả còn gắn liền với các tư liệu lịch sử như sắc phong. Trong nhiều dòng họ, những đạo sắc phong do triều đình ban tặng vẫn được lưu giữ cẩn trọng, như minh chứng cho vị thế và công trạng của tiền nhân. Ẩn sau những trang giấy Hán Nôm hay sắc phong ấy là dấu ấn lịch sử của mỗi làng quê. Vì thế, gia phả không chỉ phản ánh lịch sử một gia đình, mà còn góp phần tái hiện đời sống xã hội qua từng thời kỳ.

Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lĩnh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh cho biết: "Mỗi quốc gia có quốc sử, mỗi địa phương có phương sử, còn gia đình, dòng họ có gia phả – tư phả. Gia phả vừa là nguồn tư liệu chứng minh sự phát triển của một dòng họ, vừa bổ sung cho nguồn tư liệu của địa phương và quốc gia. Trong nhiều trường hợp, những chi tiết chưa được ghi nhận đầy đủ trong quốc sử hay phương sử lại có thể tìm thấy trong gia phả".

bqbht_br_5.jpg
Theo TS. Nguyễn Tùng Lĩnh, trong nhiều trường hợp, những chi tiết chưa được ghi nhận đầy đủ trong quốc sử hay phương sử lại có thể tìm thấy trong gia phả

Gia phả – sợi dây nối dài các thế hệ

Ngày nay, gia phả vẫn hiện diện trong đời sống của nhiều dòng họ. Mỗi dịp họp họ, giỗ tổ, gia phả lại được mở ra, trở thành cầu nối giữa các thế hệ. Không ít dòng họ đã xây dựng gia phả điện tử, giúp con cháu dù ở xa vẫn có thể tìm hiểu về nguồn cội, biết mình thuộc chi, nhánh nào trong dòng tộc.

Đối với những người con Hà Tĩnh xa quê, gia phả như một “hộ chiếu văn hóa”, giúp họ tìm về “mã vùng” tâm hồn của mình. Dù ở đâu, những trang gia phả vẫn là sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa người đã khuất và người đang sống.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_4.jpg
Mỗi dịp họp họ, giỗ tổ, gia phả lại được mở ra, trở thành cầu nối giữa các thế hệ.

Anh Phan Quỳnh (xã Tiên Điền) đang sinh sống và làm việc tại thành phố Kyoto (Nhật Bản), chia sẻ: "Mỗi lần về quê, khi nhìn vào gia phả dòng họ, tôi luôn có cảm giác đặc biệt. Gia phả giúp tôi hiểu rõ hơn về nguồn gốc của mình, biết mình thuộc về đâu trong dòng tộc. Những lúc xa quê, chính sự gắn kết ấy trở thành động lực để anh tiếp tục cố gắng trong học tập và lao động".

Theo anh Quỳnh, nếu trong thời gian tới dòng họ xây dựng thành công gia phả điện tử, những người con xa quê sẽ càng thuận tiện hơn trong việc tìm hiểu về dòng tộc, qua đó có thêm niềm tin và động lực vươn lên.

bqbht_br_6.jpg
bqbht_br_8.jpg
Gia phả như một “hộ chiếu văn hóa”, giúp con cháu tìm về “mã vùng” tâm hồn của mình.

Giữa những đổi thay của thời đại, khi nhiều giá trị vật chất có thể biến đổi, gia phả – dù là những trang giấy cũ hay phiên bản số hóa – vẫn là cách để mỗi người tìm về cội nguồn. Không chỉ xác nhận một cái tên, gia phả còn gìn giữ nếp nhà, cốt cách và bản sắc của mỗi gia đình, dòng họ. Để từ đó, dù đi đâu, mỗi người vẫn mang theo trong mình một điểm tựa tinh thần bền bỉ.

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.