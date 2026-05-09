Đại biểu tham dự chương trình.

Tối 9/5, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài - Người trong cõi nhớ”. Chương trình nhân kỷ niệm 85 năm sinh và 20 năm mất của cố nhà thơ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo những người yêu thích văn chương cùng tham dự chương trình.

Đại biểu theo dõi phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ Xuân Hoài.

Nhà thơ Xuân Hoài (tên thật là Bùi Xuân Huyến) sinh năm 1946 thị trấn Đức Thọ (nay là xã Đức Thọ). Từ một thầy giáo dạy Toán, ông đã đến với văn chương bằng một tình yêu rất giản dị mà sâu lắng. Ông từng là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tĩnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Bên cạnh tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ, ông còn mang trên vai trách nhiệm của một chiến sĩ văn hóa, một người cán bộ lãnh đạo tận tụy của ngành, người đã dành trọn cả cuộc đời để vun đắp cho dòng chảy văn hóa - nghệ thuật Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống; Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường tặng hoa cho bà Ngô Thị Thước - vợ của cố nhà thơ Xuân Hoài.

Bà Ngô Thị Thước chia sẻ những kỷ niệm về chồng mình - nhà thơ Xuân Hoài.

Ông mất ngày 8/3/2006 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự nghiệp sáng tác của ông ghi dấu ấn với nhiều tập thơ thắm đượm tình yêu quê hương, cuộc sống, có giá trị nghệ thuật như: “Người trong cõi nhớ”, “Dưới trời mây trắng”, “Bóng mưa”, “Khói lam chiều”, “Sen lên”…

Với những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, nhà thơ Xuân Hoài đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huy chương Chiến sĩ văn hóa...

Nhà văn Đức Ban là một người tri kỷ trong văn chương của cố nhà thơ Xuân Hoài.

Nghệ sỹ Ưu tú Song Thao chia sẻ những kỷ niệm văn chương về nhà thơ Xuân Hoài.

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật, khán giả đã được theo dõi phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ và gặp gỡ, giao lưu với những nhân vật gắn liền với cố thi sĩ như: bà Ngô Thị Thước - người bạn đời của nhà thơ; nhà văn Đức Ban, Nghệ sỹ Ưu tú Song Thao, Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu..

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” là dịp để trở về trong miền ký ức lắng sâu, tưởng nhớ, tri ân một thi sĩ đã dành trọn cuộc đời cho thi ca và cho sự phát triển văn học, nghệ thuật quê hương.

Sáng tác “Núi Hồng, sông Lam” (thơ Xuân Hoài - nhạc Quốc Việt) do NSƯT Tố Nga và tốp múa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.

Thi phẩm “Quê chung” (Sáng tác Xuân Hoài) qua giọng ngâm của NSƯT Song Thao.

Tác phẩm “Những ngôi sao” (thơ Xuân Hoài - nhạc NS.NSƯT Quốc Nam) do tốp nam Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.

Ngâm thơ Trung và làn điệu Tứ hoa "Trước sông quê" (thơ: Xuân Hoài) do NSND Hồng Lựu chuyển thể và biểu diễn.

Tiết mục lẩy Kiều, xẩm Kiều "Con đường về bến Tam Soa" (thơ Xuân Hoài) do NSND Hồng Lựu và tốp múa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.