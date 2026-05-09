Giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài - người trong cõi nhớ”

(Baohatinh.vn) - Chương trình giao lưu nghệ thuật là lời tri ân của quê hương Hà Tĩnh dành cho nhà thơ Xuân Hoài - một người đã dành trọn cuộc đời để vun đắp cho dòng chảy văn hóa, nghệ thuật tỉnh nhà.

Đại biểu tham dự chương trình.

Tối 9/5, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài - Người trong cõi nhớ”. Chương trình nhân kỷ niệm 85 năm sinh và 20 năm mất của cố nhà thơ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo những người yêu thích văn chương cùng tham dự chương trình.

Đại biểu theo dõi phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ Xuân Hoài.

Nhà thơ Xuân Hoài (tên thật là Bùi Xuân Huyến) sinh năm 1946 thị trấn Đức Thọ (nay là xã Đức Thọ). Từ một thầy giáo dạy Toán, ông đã đến với văn chương bằng một tình yêu rất giản dị mà sâu lắng. Ông từng là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tĩnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Bên cạnh tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ, ông còn mang trên vai trách nhiệm của một chiến sĩ văn hóa, một người cán bộ lãnh đạo tận tụy của ngành, người đã dành trọn cả cuộc đời để vun đắp cho dòng chảy văn hóa - nghệ thuật Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh Nghiêm Sỹ Đống; Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường tặng hoa cho bà Ngô Thị Thước - vợ của cố nhà thơ Xuân Hoài.
Bà Ngô Thị Thước chia sẻ những kỷ niệm về chồng mình - nhà thơ Xuân Hoài.

Ông mất ngày 8/3/2006 sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Sự nghiệp sáng tác của ông ghi dấu ấn với nhiều tập thơ thắm đượm tình yêu quê hương, cuộc sống, có giá trị nghệ thuật như: “Người trong cõi nhớ”, “Dưới trời mây trắng”, “Bóng mưa”, “Khói lam chiều”, “Sen lên”…

Với những đóng góp quan trọng cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, nhà thơ Xuân Hoài đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động, Huy chương Chiến sĩ văn hóa...

Nhà văn Đức Ban là một người tri kỷ trong văn chương của cố nhà thơ Xuân Hoài.
Nghệ sỹ Ưu tú Song Thao chia sẻ những kỷ niệm văn chương về nhà thơ Xuân Hoài.

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật, khán giả đã được theo dõi phóng sự về cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ và gặp gỡ, giao lưu với những nhân vật gắn liền với cố thi sĩ như: bà Ngô Thị Thước - người bạn đời của nhà thơ; nhà văn Đức Ban, Nghệ sỹ Ưu tú Song Thao, Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Lựu..

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” là dịp để trở về trong miền ký ức lắng sâu, tưởng nhớ, tri ân một thi sĩ đã dành trọn cuộc đời cho thi ca và cho sự phát triển văn học, nghệ thuật quê hương.

Sáng tác “Núi Hồng, sông Lam” (thơ Xuân Hoài - nhạc Quốc Việt) do NSƯT Tố Nga và tốp múa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.
Thi phẩm “Quê chung” (Sáng tác Xuân Hoài) qua giọng ngâm của NSƯT Song Thao.
Tác phẩm “Những ngôi sao” (thơ Xuân Hoài - nhạc NS.NSƯT Quốc Nam) do tốp nam Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.
Ngâm thơ Trung và làn điệu Tứ hoa "Trước sông quê" (thơ: Xuân Hoài) do NSND Hồng Lựu chuyển thể và biểu diễn.
Tiết mục lẩy Kiều, xẩm Kiều "Con đường về bến Tam Soa" (thơ Xuân Hoài) do NSND Hồng Lựu và tốp múa Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh biểu diễn.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Dịp nghỉ lễ, điểm các “địa chỉ đỏ” nổi bật ở Hà Tĩnh

Về Hà Tĩnh, du khách có thể ghé thăm một số “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử - văn hóa như khu lưu niệm danh nhân, di tích cách mạng… để hiểu hơn về truyền thống, lịch sử, con người vùng đất địa linh nhân kiệt và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.
Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.
Suốt 13 năm qua, ông Lê Đăng Minh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lặng lẽ chăm sóc hàng nghìn phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài. Sự cần mẫn và trách nhiệm của ông góp phần giữ nơi yên nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
Xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) có 3 di sản thế giới, 8 di tích được công nhận cấp quốc gia, 21 di tích cấp tỉnh... Đây là tiền đề quan trọng để địa phương hướng đến phát triển các sản phẩm du lịch văn hoá mang tính đặc trưng, bền vững.
Không ồn ào, không phô trương, thôn Vĩnh Đại, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) chinh phục lòng người bởi vẻ đẹp bình dị mà nên thơ, bởi sự chỉn chu trong từng hàng rào, lối ngõ, mảnh vườn.
Lễ khánh đản chùa Hương Tích, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) là nghi lễ quan trọng trong chuỗi hoạt động lễ hội, nhằm quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến với "Hoan châu đệ nhất danh lam".
Dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tự hào là cái nôi hun đúc nên nhân cách của Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung của Đảng. Tiếp bước thế hệ đi trước, hậu duệ dòng họ đang không ngừng nỗ lực vươn lên, xứng đáng với các bậc tiền nhân.
Bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và giàu nhiệt huyết với công việc, Đại úy Lương Hữu Nam (Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Tĩnh) là 1 trong 20 gương mặt trẻ công an tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
