Ngọt thơm mùa ngô chín bên bờ Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Khi cái nắng tháng Tư bắt đầu vàng ruộm cũng là lúc người dân vùng bãi bồi Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) rộn ràng vào mùa thu hoạch ngô.

Dọc bãi bồi sông Ngàn Sâu thuộc huyện Hương Khê cũ, những luống ngô xanh mướt trải dài mang theo sức sống căng tràn.
Từ trên cao nhìn xuống, cảnh sắc hiện ra như một dải lụa mềm uốn lượn theo dòng sông, nơi mỗi mùa nước đi qua lại lặng lẽ bồi đắp thêm lớp phù sa, nuôi dưỡng những mùa vụ mới.
bqbht_br_4-1.jpg
Từ sáng sớm, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình... đã lặng lẽ ra đồng thu hái ngô. Mùa thu hoạch ngô mang theo vị ngọt của đất trời và nhịp sống rộn ràng trên những bãi bồi ven sông.
bqbht_br_4-4496.jpg
bqbht_br_6-1483.jpg
Những bắp ngô non còn ngậm sương, căng tròn như giữ lại vị ngọt tinh khôi của đất, của nước và phù sa...
bqbht_br_3.jpg
Anh Hồ Thanh Sơn (thôn 4, xã Hà Linh) chia sẻ: “Ngô nếp thu hoạch non có vị ngọt đậm, dẻo thơm rất riêng… Cái ngon ấy không chỉ từ giống ngô mà còn nhờ nguồn "sữa" của phù sa sông Ngàn Sâu, tạo nên hương vị đặc trưng”.
Giữa bãi bồi lộng gió, những lúc nghỉ tay, bà con nông dân cùng nhau nhóm vội bếp lửa từ vài cành củi khô, đặt lên đó những bắp ngô vừa thu hái.
Hương ngô chín lan trong gió, quyện với mùi khói và nắng tạo thành dư vị mộc mạc mà vướng níu của miền quê ven sông.
ngo-luoc-5.jpg
Những bắp ngô nếp non sẽ được bà con luộc chín rồi đem ra chợ bán.
Hơi ngô luộc lan trong gió, ngọt lành, thơm dịu như giữ trọn vị của thổ nhưỡng và cái tình nồng hậu của người dân vùng Tây Nam Hà Tĩnh.

bqbht_br_z7720576452509-a5ff39f3783856d4d48ac1ee4ce9589c.jpg
bqbht_br_ngo-luoc-0.jpg
Với những bắp ngô già hơn, người dân sẽ tách hạt, làm ngô rang, ngô chiên hoặc cất giống cho mùa sau...

Sau khi thu hoạch vụ ngô, người dân tiếp tục trồng vừng, rồi lại quay lại gieo mùa ngô nếp mới. Vòng canh tác ấy đã gắn bó qua nhiều năm tháng như một nếp nghề của vùng bãi ven sông. Nhờ tận dụng lớp đất phù sa màu mỡ, cây trồng được nối tiếp nhau, vừa giữ đất vừa giữ sinh kế ổn định cho bà con. Tập quán sản xuất ấy đã nuôi sống bao thế hệ, để mỗi mùa vụ đi qua lại vun thêm niềm vui.

Ông Phan Đình Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Linh

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

