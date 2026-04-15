Ngọt thơm mùa ngô chín bên bờ Ngàn Sâu

(Baohatinh.vn) - Khi cái nắng tháng Tư bắt đầu vàng ruộm cũng là lúc người dân vùng bãi bồi Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) rộn ràng vào mùa thu hoạch ngô.
Những bắp ngô non còn ngậm sương, căng tròn như giữ lại vị ngọt tinh khôi của đất, của nước và phù sa...
Với những bắp ngô già hơn, người dân sẽ tách hạt, làm ngô rang, ngô chiên hoặc cất giống cho mùa sau...
Sau khi thu hoạch vụ ngô, người dân tiếp tục trồng vừng, rồi lại quay lại gieo mùa ngô nếp mới. Vòng canh tác ấy đã gắn bó qua nhiều năm tháng như một nếp nghề của vùng bãi ven sông. Nhờ tận dụng lớp đất phù sa màu mỡ, cây trồng được nối tiếp nhau, vừa giữ đất vừa giữ sinh kế ổn định cho bà con. Tập quán sản xuất ấy đã nuôi sống bao thế hệ, để mỗi mùa vụ đi qua lại vun thêm niềm vui.
Ông Phan Đình Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Linh
