Ngọt thơm mùa ngô chín bên bờ Ngàn Sâu

Gia phả - “hộ chiếu văn hóa” của mỗi gia đình, dòng họ 28/03/2026 05:18 Giữa đời sống hiện đại, gia phả lặng lẽ lưu giữ ký ức và cội nguồn của mỗi gia đình, dòng họ ở Hà Tĩnh. Đó chính là sợi dây kết nối các thế hệ, gìn giữ nếp nhà và bản sắc văn hóa.

“Xe lăn sinh đôi” và hành trình vượt lên nghịch cảnh 27/03/2026 10:01 Gắn bó với chiếc xe lăn từ nhỏ, 2 anh em song sinh Phạm Quang Vinh và Phạm Minh Vũ (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã vượt lên khó khăn, giới hạn của bản thân để truyền cảm hứng tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ tế tiên hiền tại Văn Miếu 25/03/2026 12:58 Nghi lễ tế tiên hiền và danh nhân văn hóa tại lễ hội Văn Miếu Hà Tĩnh được tổ chức theo nghi thức truyền thống, thể hiện đạo lý “tôn sư trọng đạo”, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Chiêm ngưỡng cây hoa gạo cổ thụ bung nở bên dòng Ngàn Phố 21/03/2026 08:00 Tháng ba, khi thời tiết chuyển mình cũng là lúc những bông hoa gạo bung nở. Tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh), cây hoa gạo cổ thụ bên bờ sông Ngàn Phố cũng đang vào mùa đẹp nhất trong năm.

Doanh nhân Hà Tĩnh gây bất ngờ với danh hiệu Á quân 2 Bolero Việt Nam 19/03/2026 08:40 Vượt qua hàng ngàn thí sinh trên cả nước, một doanh nhân ở Hà Tĩnh đã xuất sắc giành Á quân 2 tại Cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa đầu tiên.

Xây dựng hình ảnh du lịch Hà Tĩnh văn minh, thân thiện 11/03/2026 05:16 Cùng với đầu tư, cải tạo hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ thì văn hóa đón tiếp, ứng xử tại các điểm đến được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hút cho du lịch Hà Tĩnh.

Du khách tham quan Hương Tích tự thích thú với... hành tăm, kiệu, cà chua 08/03/2026 08:19 Hành tăm, kiệu, cà chua… những nông sản đặc trưng của xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang thu hút sự quan tâm của du khách khi về với Khu du lịch chùa Hương Tích.

Những nữ "sứ giả" quảng bá du lịch Hà Tĩnh 08/03/2026 07:00 Bằng sự tận tâm và tình yêu quê hương, nhiều phụ nữ đang trở thành những “sứ giả” thầm lặng, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Hà Tĩnh.

Thăm "làng tiến sĩ" ở Hà Tĩnh - quê hương Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam 07/03/2026 13:30 Làng Trung Lễ thuộc xã Đức Thịnh (Hà Tĩnh) từ xưa đã nổi tiếng không chỉ bởi có nhiều chí sĩ cách mạng mà còn có nhiều người đỗ đạt khoa cử. Đây cũng là quê hương của vị Giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam.

Khám phá di tích quốc gia chùa Am - Ngôi cổ tự hơn 600 năm tuổi ở Hà Tĩnh 05/03/2026 15:00 Ẩn mình giữa non thiêng, chùa Am (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) không chỉ gắn với nhiều huyền sử ý nghĩa mà còn mê hoặc bởi kiến trúc “thuyền Bát Nhã” độc đáo, mang theo những giá trị văn hóa quê hương núi Hồng, sông La.

Độc đáo "phi đội gà bay" trên mâm cúng ngày rằm ở Hà Tĩnh 03/03/2026 05:10 Vào ngày Rằm tháng Giêng, tháng Bảy hay lễ, tết hằng năm, nhiều dòng họ ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) tổ chức làm mâm cúng độc đáo với các thế gà bay, gà đứng.

Lễ hội Hải Thượng Lãn Ông - nơi mạch nguồn tri ân tỏa rạng 02/03/2026 10:57 Không chỉ ghi dấu ấn về quy mô tổ chức bài bản, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông năm 2026 còn khơi mạch nguồn văn hóa tri ân, lan tỏa mãi trong lòng người dân Hà Tĩnh và du khách gần xa.

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân 28/02/2026 13:39 Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...

Thành kính Lễ báo ân Đô đài Ngự sử Bùi Cầm Hổ 28/02/2026 13:00 Lễ báo ân là dịp để cấp ủy, chính quyền, Nhân dân phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) và con cháu họ Bùi thành kính, tưởng nhớ công ơn của quan Ngự sử Bùi Cầm Hổ đối với đất nước, Nhân dân.

Câu chuyện truyền cảm hứng của chàng trai liệt hai chân 26/02/2026 14:24 Từ biến cố gặp tai nạn, bị liệt hai chân đến thành công trong nhiều lĩnh vực, Đoàn Ngọc Chiến (xã Sơn Hồng, Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng tích cực.

Lễ khai hạ đền Nen, mong mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an 23/02/2026 10:20 Lễ khai hạ tại đền Nen (xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là điểm nhấn sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương tưởng nhớ công lao của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, cầu mong cho năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an.

Đặc sắc những lễ hội gắn với danh nhân ở Hà Tĩnh 23/02/2026 05:15 Với bề dày lịch sử hàng nghìn năm, lễ hội truyền thống gắn với các danh nhân kiệt xuất là một phần của vẻ đẹp văn hóa Hà Tĩnh. Vẻ đẹp ấy kết tinh từ bản sắc đất và người Hồng Lam.

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả 22/02/2026 13:27 Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.

Tiến sĩ, nhà văn Trần Thị Hảo - “sứ giả” văn hóa quê hương 21/02/2026 15:30 Tiến sĩ, nhà văn Trần Thị Hảo quê Hà Tĩnh, từng công tác tại Đại học Sorbonne IV (Paris, Pháp), được Chính phủ nước Pháp trao tặng nhiều giải thưởng danh giá.

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến 21/02/2026 05:25 Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.