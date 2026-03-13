Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Hotline: 02393.693.427
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.

10.jpg
21.jpg
Sau mùa lũ, phù sa từ sông Ngàn Sâu lại bồi đắp màu mỡ cho những bãi bồi ven bờ, nuôi dưỡng những ruộng ngô vụ đông - xuân xanh mướt, trải dài.
20.jpg
Những năm gần đây, nhiều hộ dân ven sông Ngàn Sâu (các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình) chuyển sang bán ngô non thay vì chờ lấy hạt như trước.
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
Ngô nếp trồng ven sông sinh trưởng tốt và đặc biệt ngon ngọt.
Chỉ sau khoảng 65 – 75 ngày gieo trồng, người dân đã thu hoạch chứ không chờ đến khi ngô già, khô hạt.

bqbht_br_19.jpg
Ngô nếp non được người dân thu hoạch rồi vận chuyển đến dọc những tuyến đường lớn để bày bán.
bqbht_br_4.jpg
Hoặc có thể bán ngay tại chân ruộng cho các thương lái. Hiện nay, ngô được thu mua tại ruộng với giá khoảng 1.200 đồng/bắp, tương đương với khoảng 2 triệu đồng/sào.
bqbht_br_5.jpg
Chị Thái Thị Loan - thôn 4, xã Hà Linh cho biết: "Năm nay, gia đình chúng tôi trồng 12 sào ngô, hiện đã bán được hơn 5 sào. Dù giá ngô non năm nay không cao so với các năm trước, tuy nhiên về hiệu quả kinh tế vẫn lãi hơn so với ngô hạt (khô) từ 200 - 300 nghìn đồng/sào. Bà con còn tận dụng được thân cây làm thức ăn chăn nuôi, tiết kiệm nhiều công sức cho công đoạn phơi và tách hạt. Đồng thời, việc bán ngô non còn rút ngắn thời gian canh tác từ 20 - 30 ngày, từ đó có thêm được 1 vụ sản xuất xuân - hè".
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_8.jpg
Việc bán ngô non giúp người dân tận dụng được thân cây làm thức ăn chăn nuôi.
bqbht_br_3.jpg
Ngô nếp non hiện nay cũng đang được số hóa, quảng bá rộng rãi trên các trang mạng xã hội, qua đó từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản khu vực miền núi.
bqbht_br_15.jpg
Sau khi thu hoạch, nhiều hộ dân đã dựng quán nhỏ ven đường để bán ngô non.
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_16.jpg
Bên cạnh việc bán ngô tươi, người dân còn luộc sẵn để phục vụ khách qua đường. Chị Nguyễn Thị Long - thôn 3, xã Hà Linh chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhắc mọi người dừng xe sát lề, dựng xe gọn gàng để không cản trở giao thông. Khi có đông người mua, gia đình cũng chủ động sắp xếp lại chỗ bán, vừa bán hàng vừa giữ cho tuyến đường thông thoáng, an toàn".
bqbht_br_17.jpg
Ngô nếp luộc trở thành món quà quê giản dị cho khách lữ hành.
bqbht_br_13.jpg
Từ những bãi bồi ven bờ sông Ngàn Sâu, ngô nếp non đang mở ra hướng đi mới cho người dân miền núi, góp phần đưa sản vật quê hương đến gần hơn với du khách và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất.

