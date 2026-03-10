Lãnh đạo cơ quan chuyên môn ngành NN&MT Hà Tĩnh khuyến cáo về việc tái đàn lợn

Thận trọng tái đàn trong xu thế phục hồi của thị trường

Để duy trì hoạt động sản xuất, anh Nguyễn Quang Thông - chủ trang trại chăn nuôi ở thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân đã bắt đầu tái đàn với sự tính toán kỹ lưỡng. Anh Thông cho biết: “Với quy mô chăn nuôi gần 1.000 con lợn thịt/lứa, cơ sở chủ động nhập giống theo từng nhóm tuổi để bảo đảm cân đối đàn nuôi, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Trang trại vận hành theo quy trình khép kín, kiểm soát chặt từ thức ăn, môi trường chuồng trại đến đầu ra sản phẩm. Đây được xem là yếu tố then chốt để ổn định sản xuất”.

Trang trại chăn nuôi của anh Nguyễn Quang Thông (thôn Vĩnh Ngọc, xã Hương Xuân) tái đàn nhằm đảm bảo ổn định sản xuất.

Hiện nay, sau khi xuất phần lớn tổng đàn phục vụ thị trường Tết, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn tiếp tục chú trọng cân đối kế hoạch sản xuất - kinh doanh để đảm bảo mục tiêu đề ra trong cả năm 2026. Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh (nằm trên địa bàn xã Trường Lưu) đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để duy trì quy mô tổng đàn khoảng 2.000 con lợn nái và 4.000 con lợn thịt.

Theo ông Nguyễn Hữu Đông - Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh, việc tái đàn thời điểm này phải dựa trên năng lực chuồng trại, điều kiện chăm sóc và khả năng kiểm soát dịch bệnh của từng cơ sở. Trong bối cảnh giá lợn hơi khó dự báo, dịch bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc tăng đàn theo lộ trình phù hợp giúp doanh nghiệp giảm rủi ro, giảm áp lực chi phí và duy trì hiệu quả sản xuất lâu dài.

Công ty CP Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh đang cân đối các giải pháp để duy trì quy mô tổng đàn khoảng 2.000 con lợn nái và 4.000 con lợn thịt.

Ở khu vực chăn nuôi nông hộ, tâm lý dè dặt cũng thể hiện khá rõ sau những tác động từ dịch bệnh và biến động thị trường thời gian qua. Chị Trần Thị Vân (xã Xuân Lộc) cho biết: “Đợt này gia đình chỉ tái đàn khoảng 30 con, tương đương một nửa quy mô chuồng nuôi hiện có. Các lứa lợn giống nhập về đều được nuôi tách riêng để theo dõi trên 20 ngày trước khi nhập đàn chung. Cùng đó, gia đình tăng cường phun thuốc sát trùng chuồng trại, giăng lưới ngăn ruồi muỗi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan mầm bệnh”.

Việc tái đàn đang diễn ra trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi, giá lợn hơi đang ở mức trên 65.000 đồng/kg, tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương "hạ nhiệt", số lượng lợn mắc bệnh và buộc phải tiêu hủy giảm xuống. Dù vậy, xu hướng chung hiện nay là cả người chăn nuôi lẫn doanh nghiệp vẫn ưu tiên khôi phục đàn theo lộ trình phù hợp, thay vì tăng đàn ồ ạt.

Việc tái đàn đang diễn ra trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi, giá lợn hơi trên 65.000 đồng/kg.

Chú trọng an toàn sinh học, hướng tới chăn nuôi bền vững

Bên cạnh câu chuyện thị trường và giá cả, yêu cầu đặt ra hiện nay là tiếp tục tổ chức sản xuất trên nền tảng an toàn sinh học, kiểm soát chặt dịch bệnh, phát triển các mô hình chăn nuôi thân thiện với môi trường. Thực tế vượt qua “bão” dịch tả lợn châu Phi (DTLCP), nhiều đàn lợn phát triển ổn định đang cho thấy hiệu quả rõ nét của chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, từng bước thay đổi tập quán sản xuất theo hướng an toàn, tuần hoàn và hiệu quả hơn đối với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và vừa.

Đàn lợn phát triển ổn định cho thấy hiệu quả rõ nét của chuỗi liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm theo hướng an toàn sinh học.

Theo ông Ngô Ngọc Hoan - phụ trách Chi nhánh Hà Tĩnh Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, theo kế hoạch, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng thêm 50 mô hình chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị Quế Lâm, phấn đấu đưa tổng đàn nái lên 600 con, đàn lợn thịt lên trên 1.200 con; nghiên cứu xây dựng Tổ hợp chăn nuôi an toàn sinh học 4F và Làng kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn. Việc mở rộng này không chỉ nhằm gia tăng quy mô chăn nuôi, phát triển có quy hoạch mà quan trọng hơn là góp phần nhân rộng phương thức chăn nuôi an toàn sinh học, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng tới xây dựng nền chăn nuôi bền vững hơn cho người dân địa phương.

Năm 2026, toàn tỉnh phấn đấu duy trì tổng đàn lợn trên 406.000 con, đàn nái ngoại trên 28.000 con, sản lượng thịt lợn xuất chuồng đạt trên 73.500 tấn. Để đạt mục tiêu này, việc tổ chức chăn nuôi theo hướng an toàn, kiểm soát tốt dịch bệnh và giảm thiểu rủi ro tiếp tục là yêu cầu xuyên suốt. Đây cũng là giải pháp để ngành chăn nuôi phát triển ổn định, thích ứng tốt với biến động thị trường và diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch bệnh.

Khi tái đàn, con giống cần được lựa chọn có nguồn gốc rõ ràng và giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan trên diện rộng, người chăn nuôi cần thực hiện tái đàn theo hướng thận trọng, có kiểm soát, bảo đảm an toàn dịch bệnh và hiệu quả kinh tế, tuyệt đối không tăng đàn ồ ạt. Việc tái đàn chỉ nên thực hiện khi đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn dịch bệnh; con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định; tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, ưu tiên "chăn nuôi không tiếp xúc".

Cùng đó, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững; đẩy mạnh áp dụng quy trình VietGAHP, chăn nuôi an toàn sinh học, chăn nuôi tuần hoàn; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong cung ứng con giống, thức ăn và tiêu thụ sản phẩm. Các cơ sở chăn nuôi cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần phát triển ngành chăn nuôi lợn của tỉnh theo hướng ổn định, bền vững.