Kinh tế

Nông nghiệp

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phan Trâm
(Baohatinh.vn) - Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...

Dự kiến trồng hơn 2,2 triệu cây xanh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Bác dạy, khi mùa xuân tới, mỗi người nên trồng một cây xanh để góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp. Tết trồng cây là ngày mở đầu cho việc trồng cây suốt cả năm và đã trở thành một truyền thống tốt đẹp của Nhân dân ta trong những năm qua.

image-1.jpg
image-2.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và cán bộ, Nhân dân xã Can Lộc tham gia trồng cây đầu Xuân Bính Ngọ nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Khắc ghi lời Bác dạy, trong dịp Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu trồng mới hơn 2,2 triệu cây xanh các loại. Trong đó, trồng rừng tập trung khoảng 2 triệu cây ở các rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất; còn lại là trồng cây phân tán ở khu vực đô thị và nông thôn.

Ông Trần Văn Thông - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: “Để thực hiện chỉ tiêu này, Sở NN&MT đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường triển khai. Đến nay, các địa phương đã hoàn thành xây dựng kế hoạch. Trong ngày 23/2 (tức mùng 7 Tết), các địa phương sẽ tổ chức phát động rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh”.

bqbht_br_1305.jpg
Xã Cẩm Trung tổ chức lễ phát động trồng cây "đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đầu Xuân Bính Ngọ.

Trước đó, một số địa phương như: xã Cẩm Trung, xã Đồng Tiến, xã Kỳ Xuân cũng đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ. Đặc biệt, ngay trong sáng nay (mùng 6 Tết), các địa phương như: xã Can Lộc, phường Bắc Hồng Lĩnh... cũng tổ chức lễ phát động với sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Ông Trần Mạnh Sơn – Chủ tịch UBND xã Can Lộc cho biết: “Theo kế hoạch, dịp Tết Bính Ngọ, địa phương sẽ trồng 1.000 cây phân tán dọc các trục đường chính, nhà văn hóa thôn, chùa Hương Tích... Ngay sau lễ phát động sáng nay, xã đã huy động gần 100 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trên toàn xã tham gia trồng 100 cây bàng Đài Loan dọc tuyến đường Thị Sơn với chiều dài khoảng 600m”.

bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_2.jpg
Xã Kỳ Xuân và xã Đồng Tiến ra quân trồng cây đầu Xuân Bính Ngọ.

Theo thống kê, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã trồng được hơn 222.000 cây xanh trong dịp Tết trồng cây (bao gồm cả trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán), đạt hơn 10% kế hoạch. Số còn lại đang được các địa phương tích cực phát động Nhân dân trồng hoàn thành vào cuối tháng Giêng âm lịch này.

Cách làm sáng tạo bằng “bom hạt giống”

Điểm mới của Tết trồng cây năm nay được Sở NN&MT phát động là phương pháp “bom hạt giống”. Theo đó, nhiều địa phương sẽ phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể và lực lượng kiểm lâm triển khai mô hình “bom hạt giống”. Những viên đất nhỏ được kết hợp từ đất sét, đất mùn, phân hữu cơ và hạt giống cây bản địa được gieo rải tại các khu vực đồi núi khó tiếp cận, góp phần phủ xanh đất trống, phục hồi rừng và bảo vệ môi trường sinh thái.

bqbht_br_0185.jpg
bqbht_br_0164.jpg
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ ươm "bom hạt giống" và cây xanh phục vụ công tác trồng rừng đầu Xuân Bính Ngọ.

Ông Trần Văn Hùng – Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết: “Bom hạt giống” giúp chúng tôi tiếp cận được những khu vực địa hình dốc, xa, rất khó tổ chức trồng rừng theo cách truyền thống. Khi được gieo đúng thời điểm, đặc biệt trước mùa mưa, các viên hạt có khả năng giữ ẩm tốt, tạo điều kiện cho hạt nảy mầm tự nhiên, giảm đáng kể chi phí nhân lực và vận chuyển. Điều quan trọng hơn là chúng tôi ưu tiên sử dụng hạt giống cây bản địa nên khả năng thích nghi và phục hồi sinh thái cao hơn”.

Để triển khai Tết trồng cây bằng phương pháp “bom hạt giống”, hiện nay, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã ươm mầm hơn 30 kg hạt giống cây trồng bản địa như: cây tro, cây lim, cây dỗi... Dự kiến sau Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh để triển khai “bom hạt giống” tại những vùng đất trống thuộc địa bàn quản lý.

image-1-9960.jpg
image-2-9631.jpg
Những hạt giống nảy mầm sẽ được gieo theo phương pháp "bom hạt giống" để góp phần phủ xanh đất trống.

Ngoài Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, giải pháp “bom hạt giống” sẽ được phát động triển khai tại nhiều địa phương và đơn vị chủ rừng trong tỉnh, từng bước hình thành phong trào xã hội hóa rộng khắp trong công tác bảo vệ và phát triển rừng. Giải pháp đang khẳng định vai trò là mô hình bổ trợ hiệu quả, thực hiện mục tiêu phục hồi, tái sinh và làm giàu rừng bền vững, phù hợp với định hướng phát triển lâm nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến 2050.

Ông Trần Văn Thông - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Nếu các chiến dịch trồng cây truyền thống chủ yếu dựa vào việc trồng trực tiếp với quy mô và điều kiện tiếp cận nhất định thì “bom hạt giống” mở ra một hướng tiếp cận linh hoạt, sáng tạo và phù hợp hơn với nhiều dạng địa hình. Ngành kiểm lâm đang khuyến khích triển khai rộng rãi phương pháp này trên toàn tỉnh trong dịp Tết trồng cây năm nay, đặc biệt tại những khu vực bị thiệt hại nặng sau các đợt bão lớn năm 2025. Mục tiêu không chỉ là trồng bù số lượng cây bị mất, mà còn phục hồi cảnh quan sinh thái, cải thiện môi trường xanh bền vững”.

bqbht_br_0137.jpg
Tết trồng cây đang được các địa phương, đơn vị trên toàn tỉnh triển khai sôi nổi.

Với khí thế ra quân sôi nổi, cách làm linh hoạt và sự chung tay của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân, phong trào Tết trồng cây tại Hà Tĩnh đang được triển khai đồng loạt trên khắp toàn tỉnh. Từ những hàng cây ven đường, những cánh rừng được phục hồi đến những “bom hạt giống” lặng thầm nảy mầm nơi đất dốc, tinh thần “mùa xuân là Tết trồng cây” vẫn đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, bền bỉ và sáng tạo. Mỗi mầm xanh được gieo xuống hôm nay không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, mà còn là cam kết cho tương lai phát triển xanh, bền vững của địa phương.

#mùa xuân là tết trồng cây #lễ phát động tết trồng cây #Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ #bom hạt giống

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Chủ đề Tết trồng cây

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.
Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khám phá làng hoa mới nổi ở Hà Tĩnh

Khi những luống hoa bắt đầu bung nở tạo nên màu sắc rực rỡ khắp các khu vườn cũng là thời điểm làng hoa Long Sơn (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngập tràn hương Tết.
Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Chung sức tô thắm diện mạo nông thôn Hà Tĩnh

Người dân Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư, trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, góp phần xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Ươm mầm lim xanh giữa đại ngàn Trường Sơn

Giữa đại ngàn Trường Sơn, tại xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), những mầm lim xanh bản địa đang được âm thầm ươm dưỡng, góp phần làm giàu rừng, thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.