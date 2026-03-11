Hotline: 02393.693.427
45 hộ giáo dân hiến 1.150m2 đất mở đường, từng bước hoàn thiện hạ tầng dân cư

Đức Thiện
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, tại Giáo xứ Kẻ Tùng, thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang (Hà Tĩnh), phong trào hiến đất mở rộng đường đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con giáo dân.

bqbht_br_9.jpg
Thôn Quyết Tiến, xã Đức Quang là thôn giáo toàn tòng với 270 hộ dân. Trước đây, tuyến đường trục chính của thôn, nối ra cánh đồng sản xuất nông nghiệp rất hẹp, việc đi lại và vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, địa phương đã vận động các hộ dân tự nguyện hiến đất mở đường.
bqbht_br_648112444-122185257932925853-2086714408597565378-n-2005.jpg
Với tinh thần đồng thuận cao, 45 hộ dân đã tự nguyện hiến đất nông nghiệp, đất vườn, góp phần tạo mặt bằng, để thi công tuyến đường trục chính dài 1,6 km, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển sản xuất.
bqbht_br_11.jpg
Bà Nguyễn Thị Quế (năm nay 90 tuổi) đã tiên phong hiến 45 m2 đất vườn, tạo thuận lợi cho địa phương giải phóng mặt bằng, mở rộng khúc cua của tuyến đường. "Mất đi một ít đất không là vấn đề, điều quan trọng là tuyến đường được mở rộng, tôi thấy phấn khởi vì làm được việc có ích cho cộng đồng. Gia đình và bà con giáo dân đi lại thuận lợi, làng sạch đẹp, khang trang hơn...” - bà Quế cho biết.
bqbht_br_z7608020765502-02d12afb774ca7ff5de887989fa3a8f5.jpg
Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng có 3m, sau khi được vận động các hộ giáo dân đã hiến đất vườn, đất sản xuất nông nghiệp để mở rộng tuyến đường lên 5,5m phục vụ cho việc đi lại cũng như sản xuất nông nghiệp được thuận lợi hơn rất nhiều
13.jpg
Trong đợt này, xã Đức Quang đầu tư mở rộng 1,6 km đường giao thông nông thôn cùng với hệ thống mương tiêu úng dài 1,6 km ở thôn Quyết Tiến, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Quá trình vận động ban đầu cũng có những băn khoăn nhất định, nhưng khi được tuyên truyền rõ lợi ích lâu dài của tuyến đường, bà con đều đồng thuận. Đến nay đã có 45 hộ tự nguyện hiến đất với tổng diện tích khoảng trên 1.150 m2, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thi công.

Ông Bùi Đình Lan - Thôn trưởng thôn Quyết Tiến

bqbht_br_7.jpg
Không chỉ chính quyền và người dân, Giáo xứ Kẻ Tùng cũng tích cực đồng hành, vận động bà con hưởng ứng phong trào. Linh mục Trần Quốc Toản chia sẻ: “Chúng tôi luôn khuyến khích bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, chung tay cùng địa phương xây dựng quê hương. Việc hiến đất làm đường là nghĩa cử rất đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm với cộng đồng.”
bqbht_br_2.jpg
Đánh giá cao tinh thần tự nguyện của người dân, ông Trần Bắc Hiến - Phòng Kinh tế, UBND xã Đức Quang cho biết: “Việc người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông là yếu tố rất quan trọng giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng. Đây là minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận giữa chính quyền và bà con giáo dân trong xây dựng nông thôn mới. Sau khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi hơn mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư”.

