Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Thái Oanh
(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.

Chiều 3/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dự phiên họp có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo Sở NN&MT điều hành.

bqbht_br_c78be382-7c8d-42ed-b334-cec1f06f4950.png
﻿Điểm cầu Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo Sở NN&MT điều hành.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU theo kết luận của Chính phủ tại phiên họp lần thứ 31 và các phiên họp trước đó. Theo báo cáo của Bộ NN&MT, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến làm việc tại Việt Nam từ ngày 9/3 đến 19/3/2026.

Tính đến ngày 1/3/2026, các địa phương đã rà soát, thống kê và hoàn thành việc nhập dữ liệu 19.106 tàu cá xóa đăng ký từ năm 2020 vào cơ sở dữ liệu để công khai; 48.711 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên tham gia hệ thống eCDT. Trong năm 2024, năm 2025 và đến ngày 28/2/2026, cả nước có 89 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ; trong đó, 71 tàu đã xử phạt xong, 18 tàu còn lại đang được xác minh, xử lý theo quy định. 17/17 địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp trên địa bàn khai báo và thành lập đoàn liên ngành thực hiện rà soát các lô hàng thuỷ sản xuất khẩu vào EU trên địa bàn.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố ven biển cũng tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm như: quản lý đội tàu; theo dõi, kiểm soát, giám sát tàu cá; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; thực thi pháp luật và xử lý vi phạm nhằm chuẩn bị tốt cho Đoàn thanh tra của EC trong thời gian tới.

bqbht_br_img-1157.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có 3.900 tàu cá đã được đăng ký và cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), đạt tỷ lệ 100%. Số lượng tàu cá ra vào cảng trên hệ thống truy xuất điện tử (eCDT) từ 1/1 đến 3/3/2026 có 1.380 lượt tàu cập cảng, 1.402 lượt tàu rời cảng thực hiện thủ tục. Toàn tỉnh có 65/65 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS đạt 100%. Trong kỳ báo cáo, qua công tác theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá trên biển, Hà Tĩnh không có trường hợp vượt ranh giới cho phép trên biển, không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

thu-tuong-chu-tri-phien-hop-lan-thu-32-cua-bcd-chong-khai-thac-hai-san-bat-hop-phap-8618553-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tiếp tục tập trung với tinh thần và sự chuẩn bị cao nhất để đón Đoàn thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), dự kiến làm việc tại Việt Nam từ ngày 9/3 đến 19/3; thể hiện rõ cam kết chính trị và nỗ lực mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU, phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm, minh bạch, phù hợp với quy định quốc tế. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực thông tin về những kết quả Việt Nam đã đạt được trong quá trình chống khai thác IUU nhất là 5 nhóm khuyến nghị của EC; tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức của Nhân dân về phát triển ngành thủy sản bền vững.

Các bộ, ngành Trung ương liên quan và 28 tỉnh, thành phố ven biển chuẩn bị tốt hồ sơ, kịch bản phối hợp chặt chẽ, chủ động, linh hoạt trong suốt quá trình làm việc với Đoàn thanh tra của EC; duy trì chế độ trực 24/7, bố trí lãnh đạo, phiên dịch và cán bộ đầu mối có thẩm quyền để sẵn sàng cung cấp thông tin, giải trình theo yêu cầu của phía EC; rà soát dứt điểm các sai sót, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử; bảo đảm tính logic, thống nhất số liệu giữa các cơ quan nhằm truy xuất nhanh, rõ ràng; không để bị động, bất ngờ ảnh hưởng đến nỗ lực của cả nước trong tháo gỡ “thẻ vàng” .

Thực hiện tuần tra nghiêm túc, tuyệt đối không để phát sinh sai phạm theo khuyến cáo của EC trong đợt thanh tra của đoàn tại Việt Nam. Tiếp tục đảm bảo mục tiêu “kép” về chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm; nghiên cứu chính sách để phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với chế biến, giảm cường lực khai thác, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững, đảm bảo sinh kế cho ngư dân.

bqbht_br_img-1255.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu chỉ đạo sau phiên họp.

Tiếp thu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ; đồng thời chuẩn bị kịch bản làm việc chi tiết, các điều kiện cần thiết để đón và làm việc với Đoàn Thanh tra EC tại Hà Tĩnh khi có yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định; phân công lãnh đạo, bố trí cán bộ có chuyên môn vững, nắm chắc tình hình, số liệu, kèm theo thông tin liên hệ cụ thể để sẵn sàng cung cấp thông tin và giải trình kịp thời khi Đoàn Thanh tra EC yêu cầu. Rà soát, cập nhật đầy đủ dữ liệu tàu cá trên hệ thống Vnfishbase và VMS, bảo đảm đồng bộ, chính xác giữa hồ sơ giấy và dữ liệu điện tử. Tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan toàn bộ khu vực cảng cá; sắp xếp tàu cá neo đậu trật tự; duy trì kỷ luật, vệ sinh môi trường...

