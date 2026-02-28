Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Văn Chung - Xuân Hoàn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

bqbht_br_img-3167-copy.jpg
Thời điểm này, trên cánh đồng Bãi Trạng ở thôn 1 Văn Giang (xã Mai Hoa), người dân đang tập trung thu hoạch bí đỏ. Đây là vụ đầu tiên địa phương triển khai trồng thử nghiệm giống bí đỏ hữu cơ với quy mô 5 ha, có 3 hộ tham gia, gồm: ông Đinh Văn Nghĩa, Nguyễn Đăng Tình và bà Nguyễn Thị Thảo. Mô hình được liên kết với HTX nông nghiệp Thành Vinh (Nghệ An).
bqbht_br_img-3168-copy.jpg
Bí đỏ được các hộ dân xuống giống từ giữa tháng 12/2025. Sau gần 2,5 tháng chăm sóc, cây sinh trưởng tốt, quả phát triển đồng đều. Năng suất dự kiến đạt khoảng 23 tấn/ha. Đến nay, các hộ đã thu hoạch được khoảng 10 tấn.
bqbht_br_img-3163-copy.jpg
Ông Đinh Văn Nghĩa (thôn 1 Văn Giang) cho biết: “Ban đầu gia đình cũng có phần băn khoăn vì đây là cây trồng mới. Tuy nhiên, được chính quyền địa phương đồng hành, HTX hướng dẫn kỹ thuật cụ thể từ khâu làm đất, xuống giống đến chăm sóc nên chúng tôi yên tâm sản xuất. Cây bí đỏ dễ trồng, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư không lớn”.
bqbht_br_img-3161-copy.jpg
Theo ông Nghĩa, giai đoạn cây ra hoa, đậu quả đòi hỏi phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để bảo đảm năng suất và chất lượng. Nhờ được cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, bí đỏ phát triển ổn định, tỷ lệ đậu quả cao.
bqbht_br_img-3165-copy.jpg
Toàn bộ sản phẩm được HTX Thành Vinh bao tiêu với giá thu mua 3.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân ước đạt gần 20 triệu đồng/ha.
bqbht_br_img-3169-copy.jpg
Bà Nguyễn Thị Thảo (thôn 1 Văn Giang) chia sẻ: “So với một số cây trồng trước đây, bí đỏ dễ chăm sóc hơn, thời gian sinh trưởng ngắn. Chúng tôi chủ yếu chú trọng khâu giữ ẩm, làm cỏ và theo dõi thời điểm ra hoa. Cùng đó, được HTX bao tiêu sản phẩm với giá ổn định nên bà con rất yên tâm”.
bqbht_br_img-3164-copy.jpg
Bí đỏ sau khi thu hoạch được người dân xã Mai Hoa tập kết và tiến hành phân loại theo kích cỡ, chất lượng trước khi vận chuyển đến đơn vị thu mua theo hợp đồng bao tiêu.
bqbht_br_img-3172-copy.jpg
bqbht_br_img-3173-copy.jpg
Trong quá trình sản xuất, HTX Thành Vinh đã cử cán bộ kỹ thuật theo dõi sát sao, hướng dẫn thực hiện đúng quy trình canh tác hữu cơ, bảo đảm chất lượng sản phẩm.
bqbht_br_img-3162-copy.jpg
Cùng với sự chủ động của người dân và HTX, xã Mai Hoa đã tích cực hỗ trợ người dân trong quá trình triển khai mô hình. Ngay từ đầu vụ, địa phương phối hợp khảo sát điều kiện đất đai, lựa chọn hộ tham gia phù hợp, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng.
bqbht_br_img-3159-copy.jpg
Kết quả bước đầu của mô hình là cơ sở quan trọng để xã Mai Hoa tiếp tục nhân rộng sản xuất, hình thành hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp theo chuỗi liên kết, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Qua theo dõi thực tế sản xuất, chúng tôi nhận thấy điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương phù hợp với giống bí đỏ này. Dù mới triển khai ở quy mô thử nghiệm nhưng mô hình đã cho kết quả tích cực, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 3-4 lần so với một số cây trồng truyền thống. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục phối hợp với HTX để mở rộng diện tích, tạo điều kiện cho người dân tham gia sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.

Ông Phạm Ngọc Tạo - Chủ tịch UBND xã Mai Hoa

Tin liên quan

Tags:

#Trồng bí đỏ hữu cơ #Nông nghiệp Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.