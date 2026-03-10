EC bắt đầu đợt kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác IUU

Cảnh sát biển kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về khai thác thủy sản của một tàu cá - Ảnh: ANH NGỌC

Ngày 10/3, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết hôm qua đoàn thanh tra của EC đã tới Việt Nam, bắt đầu đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU.

Mục tiêu của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị của EC tại thông báo cảnh báo "thẻ vàng" của EC từ năm 2017.

Trong đó, tập trung vào kiểm tra kết quả thực hiện các khuyến nghị của đoàn thanh tra của EC lần 4 vào tháng 10-2023 để đưa ra kết luận có thể gỡ bỏ được cảnh báo "thẻ vàng" đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam hay không.

Trong đợt kiểm tra lần này, đoàn thanh tra của EC trao đổi, kiểm tra tập trung vào 5 nhóm khuyến nghị gồm khung pháp lý; quản lý đội tàu; theo dõi, kiểm soát và giám sát tàu cá; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; thực thi pháp luật và xử lý vi phạm theo đúng các khuyến cáo của EC.

Theo kế hoạch từ hôm nay đến 14/3, đoàn thanh tra của EC tiến hành kiểm tra thực địa tại các địa phương (dự kiến tại TP.HCM, Khánh Hòa và Đắk Lắk).

Tại các địa phương, đoàn thanh tra của EC sẽ làm việc với Ban chỉ đạo IUU của địa phương và các đơn vị có liên quan về kết quả chống khai thác IUU, kiểm tra cảng biển quốc tế cho tàu nước ngoài cập cảng về công tác kiểm soát nguyên liệu hải sản vào Việt Nam theo quy định của Hiệp định về các biện pháp kiểm soát tại cảng (PSMA) hoặc container, kiểm tra doanh nghiệp chế biến thủy sản, kiểm tra cảng cá, trung tâm giám sát tàu cá.

Ngày 16 và 17/3, đoàn thanh tra của EC làm việc kỹ thuật với Cục Thủy sản và Kiểm ngư và các đơn vị liên quan về khung pháp lý; quản lý đội tàu; theo dõi, kiểm soát và giám sát tàu cá; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và thực thi pháp luật và xử lý vi phạm.

Ngày 18/3, trao đổi về các kết luận sơ bộ của đoàn thanh tra tại Cục Thủy sản và Kiểm ngư.

Ngày 19/3, EC trao đổi kết quả thanh tra sơ bộ và các nội dung liên quan với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và lãnh đạo Chính phủ.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương có tàu cá phối hợp, hiệp đồng chủ động, chặt chẽ, linh hoạt trong quá trình làm việc với đoàn thanh tra EC. Tuân thủ đầy đủ, đúng quy định nội dung, chương trình làm việc của đoàn thanh tra EC, không để bị động, bất ngờ ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo "thẻ vàng".

Đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, cơ sở dữ liệu của trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo 5 nhóm khuyến nghị của EC để đảm bảo thống nhất nội dung, số liệu báo cáo với EC.