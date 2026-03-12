Hà Tĩnh còn xã, phường nào có dịch tả lợn Châu Phi?

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, các địa phương có dịch chưa qua 21 ngày gồm các xã: Yên Hòa, Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Đồng Tiến, Mai Hoa, Kỳ Xuân, Thạch Lạc, Mai Phụ, Thạch Xuân, Đồng Lộc, Hương Bình; phường Hà Huy Tập.

Trong năm 2025, toàn tỉnh có trên 52.000 con lợn mắc bệnh, chết và buộc phải tiêu hủy.

Để chủ động phòng, chống và kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã, phường phân công cán bộ bám sát địa bàn đến từng thôn, tổ dân phố, phối hợp với cán bộ chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch hằng ngày tại các khu vực có dịch; kịp thời tổ chức họp thôn, tổ dân phố để tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cho người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ trên địa bàn, đặc biệt tại khu vực đang có dịch, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và cam kết không tái đàn khi chưa đảm bảo điều kiện (người chăn nuôi không chấp hành và không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật theo quy định hiện hành).

Hướng dẫn người chăn nuôi hàng ngày thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh; có biện pháp ngăn chặn, xử lý các loại côn trùng, ruồi muỗi, loài gặm nhấm… không để vào chuồng nuôi; yêu cầu chủ hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn buộc phải tiêu hủy do dịch bệnh phải thực hiện đầy đủ việc sát trùng, vệ sinh, tiêu độc để tiêu diệt mầm bệnh, không để phát tán làm lây lan dịch bệnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, chỉ hướng dẫn tái đàn lợn khi đảm bảo điều kiện; hỗ trợ, giới thiệu cho người chăn nuôi mua con giống ở các cơ sở uy tín, đảm bảo điều kiện an toàn dịch bệnh.

Đối với các địa phương có dịch, xác định vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm để triển khai các giải pháp theo quy định; huy động nguồn lực, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh như: giám sát dịch bệnh đến từng hộ chăn nuôi, trang trại chăn nuôi; phát hiện sớm, báo cáo và xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh ổ dịch; huy động lực lượng công an tham gia công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng quy trình tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc khử trùng; tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch, làm lây lan dịch bệnh.

Rà soát, yêu cầu các lực lượng tham gia chống dịch áp dụng nghiêm các biện pháp bảo hộ cá nhân, vệ sinh, sát trùng, tiêu độc để không làm lây lan dịch bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, tiêu hủy lợn bệnh; thường xuyên kiểm tra khu vực hố chôn và có biện pháp xử lý sự cố tại các hố chôn không để phát sinh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo lực lượng chức năng, công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong mua bán, vận chuyển, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh. Khẩn trương tổ chức, triển khai và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng bệnh đợt 1 năm 2026 cho đàn vật nuôi, đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vắc xin tại thời điểm tiêm phòng, hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

Thực hiện nghiêm công tác giám sát, báo cáo dịch bệnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra dịch bệnh phát sinh trên diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động nắm bắt thông tin, tình hình, diễn biến dịch bệnh; phối hợp với các sở, ngành chức năng theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương. Đồng thời chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và lực cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh và việc tổ chức, triển khai tiêm phòng vắc xin đợt 1 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm tại các địa phương; phối hợp Sở Tài chính tham mưu đảm bảo nguồn kinh phí và các loại vật tư, hóa chất thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả...

Các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND các xã, phường, Sở Nông nghiệp và Môi trường để hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.