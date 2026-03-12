Hotline: 02393.693.427
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Hữu Trung
(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.

bqbht_br_19.jpg
Những ngày này thời tiết khá thuận lợi, bà con ngư dân xã Tiên Điền tích cực ra khơi đánh bắt hải sản. Mỗi chuyến biển trở về là những mẻ lưới đầy cá trích tươi roi rói.
bqbht_br_21.jpg
Từ 8 giờ sáng, không khí ở vùng biển đã trở nên nhộn nhịp khi tàu thuyền cập bến.
bqbht_br_6.jpg
Người dân tiến hành giăng lưới, trải bạt để thu gom "chiến lợi phẩm" sau nhiều giờ rong ruổi trên biển.
bqbht_br_7.jpg
Ngư dân Trịnh Văn Ân (thôn Yên Liễu, xã Tiên Điền) phấn khởi: "4 giờ sáng tàu tôi rẽ sóng ra khơi đánh bắt. May mắn chuyến đi biển lần này trúng được luồng cá trích nên tôi thu về hơn 1 tấn, bán được gần 10 triệu đồng".
bqbht_br_1.jpg
bqbht_br_12.jpg
Trên bờ biển, người dân nhanh chóng thu gom, phân loại sản phẩm để kịp bán cho thương lái.
bqbht_br_2.jpg
Cá được rửa sạch bằng nước biển trước khi mang đi tiêu thụ.
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_16.jpg
bqbht_br_11.jpg
Theo bà con ngư dân, dịp này, tàu thuyền nào cũng đều trúng đậm cá trích, sản lượng bình quân từ 5 - 7 tạ/chuyến, có tàu may mắn được hơn 1 tấn nên ai cũng phấn khởi, hăng hái bám biển.
bqbht_br_24.jpg
“Cá trích hiện được thương lái thu mua với giá 10 – 12 nghìn đồng/kg. Chỉ tính 2 ngày qua, mỗi chuyến tàu cho thu nhập 6 triệu đồng, trừ chi phí tôi thu về 5 triệu đồng từ đánh bắt cá trích” – ngư dân Hoàng Trung Thông (thôn Hải Lợi, xã Tiên Điền) chia sẻ.
bqbht_br_8.jpg
Anh Hoàng Văn Tâm – chủ cơ sở thu mua hải sản ở xã Tiên Điền cho biết: "Trong những ngày gần đây, ngư dân ở vùng biển Tiên Điền trúng đậm cá trích, ai nấy đều rất vui. Mỗi ngày tôi thu mua của ngư dân khoảng 5 – 7 tấn, nhập cho các chợ và một số cơ sở chế biến nước mắm trên địa bàn tỉnh".
bqbht_br_20.jpg
Thông thường, mùa cá trích ở đây kéo dài từ tháng Giêng đến tháng 5 âm lịch, khai thác chủ yếu ở vùng ven bờ. Bởi vậy, sau mỗi chuyến biển trở về, bà con ngư dân lại nhanh chóng chuẩn bị ngư lưới cụ, tích cực ra khơi. So với các loại hải sản khác, cá trích trị giá không cao nhưng mang lại sản lượng tốt nên bà con ngư dân mong những ngày tới thời tiết thuận lợi để tiếp tục vươn khơi, mang về nhiều "lộc biển".
Video: Ngư dân xã Tiên Điền vào mùa đánh bắt cá trích

#Ngư dân trúng đậm cá trích #Ngư dân Tiên Điền #Cá trích đầu mùa #Đánh bắt cá ở Hà Tĩnh

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.