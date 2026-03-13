Nông dân "ngồi xổm" trên đồng màu, kiếm tiền triệu mỗi ngày

(Baohatinh.vn) - Sau một vụ gieo trồng, nông dân xã Can Lộc (Hà Tĩnh) phấn khởi khi năng suất hành tăm củ vượt trội hơn năm ngoái, thu hoạch mang lại thu nhập khá mỗi ngày.
Không những năng suất cao hơn, kích thước củ cũng lớn, đều và đẹp. Giá bán sỉ cho tiểu thương ở thời điểm hiện tại đạt 30-35 ngàn/kg, thấp hơn so với dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng ổn định so với cùng kỳ năm 2025.
Công việc khá vất vả nhưng người dân phấn khởi khi hành tăm củ mang lại thu nhập khá cho các hộ gia đình mỗi ngày.
Hành tăm củ được mùa, giá hiện tại khá ổn định, khiến cánh đồng trở nên rộn rã tiếng cười của người nông dân.
Hiện, toàn xã Can Lộc có tổng diện tích trồng hành tăm là 190 ha. Ngoài hơn một nửa diện tích thu hoạch cây lá từ tháng 10/2025 đến dịp tết Bính Ngọ, hiện nay, khoảng 90 ha bà con đang bước vào chính vụ thu hoạch củ. Theo khảo sát, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hành tăm cho năng suất, sản lượng cao hơn năm ngoái.
Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng thương hiệu cho hành tăm Can Lộc. Qua đó, tạo đầu ra ổn định, khuyến khích bà con nông dân duy trì, mở rộng sản xuất loại nông sản đặc trưng, có hiệu quả kinh tế cao của địa phương.
Ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Can Lộc).
