Nông dân "ngồi xổm" trên đồng màu, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Thiên Vỹ
(Baohatinh.vn) - Sau một vụ gieo trồng, nông dân xã Can Lộc (Hà Tĩnh) phấn khởi khi năng suất hành tăm củ vượt trội hơn năm ngoái, thu hoạch mang lại thu nhập khá mỗi ngày.

bqbht_br_a1.jpg
Những ngày này, cây hành tăm trồng lấy củ ở xã Can Lộc đang bước vào chính vụ thu hoạch. Trên cánh đồng các thôn như: Đông Huề, Hồng Lĩnh, Trung Thiên..., người dân đang tập trung thu hoạch hành.
bqbht_br_a6.jpg
Người dân Can Lộc phấn khởi vì năm nay, thời tiết thuận lợi, năng suất hành củ đạt từ 5-6 tạ/sào, cao hơn năm ngoái khoảng 1-2 tạ/sào.
bqbht_br_a5.jpg
bqbht_br_a7.jpg
bqbht_br_a8.jpg
Không những năng suất cao hơn, kích thước củ cũng lớn, đều và đẹp. Giá bán sỉ cho tiểu thương ở thời điểm hiện tại đạt 30-35 ngàn/kg, thấp hơn so với dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ nhưng ổn định so với cùng kỳ năm 2025.
bqbht_br_b1.jpg
Chị Lương Thị Hương (ở thôn Hồng Lĩnh, xã Can Lộc) cho biết: "Hành tăm năm nay củ đẹp, đều, năng suất cao hơn. Gia đình chúng tôi trồng 3 sào hành, sản lượng ước đạt khoảng gần 1,8 tấn, thu nhập đạt trên 60 triệu đồng. So với các loại hoa màu khác, trồng hành tăm cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều".
bqbht_br_a3.jpg
Trên cánh đồng thôn Đông Huề, nông dân cũng phấn khởi thu hoạch hành tăm củ.
bqbht_br_c10.jpg
Thu hoạch hành tăm đòi hỏi người dân phải tỉ mẩn dùng dụng cụ "chuyên dụng" đào bằng tay, nhặt những củ hành lẫn trong đất, sau đó sàng sẩy để làm sạch nông sản.
bqbht_br_b2.jpg
bqbht_br_b3.jpg
Công việc khá vất vả nhưng người dân phấn khởi khi hành tăm củ mang lại thu nhập khá cho các hộ gia đình mỗi ngày.
bqbht_br_b5.jpg
Anh Nguyễn Chuẩn (ở thôn Đông Huề, xã Can Lộc) cho biết: "Gia đình tôi trồng 4 sào hành tăm lấy củ. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày chúng tôi thu hoạch được 40-50 kg hành, mang về từ 1 -1,2 triệu đồng/ngày".
bqbht_br_b4.jpg
bqbht_br_b7.jpg
Hành tăm củ được mùa, giá hiện tại khá ổn định, khiến cánh đồng trở nên rộn rã tiếng cười của người nông dân.
bqbht_br_b6.jpg
Nhiều năm qua, hành tăm Can Lộc là một nông sản được khách hàng trong và ngoài tỉnh ưa thích lựa chọn. Tuy nhiên, giá cả đầu ra cho nông sản này nhiều thời điểm vẫn còn chưa ổn định.

Hiện, toàn xã Can Lộc có tổng diện tích trồng hành tăm là 190 ha. Ngoài hơn một nửa diện tích thu hoạch cây lá từ tháng 10/2025 đến dịp tết Bính Ngọ, hiện nay, khoảng 90 ha bà con đang bước vào chính vụ thu hoạch củ. Theo khảo sát, năm nay thời tiết khá thuận lợi nên hành tăm cho năng suất, sản lượng cao hơn năm ngoái.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng thương hiệu cho hành tăm Can Lộc. Qua đó, tạo đầu ra ổn định, khuyến khích bà con nông dân duy trì, mở rộng sản xuất loại nông sản đặc trưng, có hiệu quả kinh tế cao của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Cảnh - Phó Trưởng phòng Kinh tế (UBND xã Can Lộc).

