“Xe lăn sinh đôi” và hành trình vượt lên nghịch cảnh

(Baohatinh.vn) - Gắn bó với chiếc xe lăn từ nhỏ, 2 anh em song sinh Phạm Quang Vinh và Phạm Minh Vũ (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đã vượt lên khó khăn, giới hạn của bản thân để truyền cảm hứng tích cực.

Giữa rất nhiều nội dung trên mạng xã hội, hình ảnh “xe lăn sinh đôi” của Phạm Quang Vinh và Phạm Minh Vũ khiến người xem rất xúc động. Không phải vì hoàn cảnh đặc biệt, mà bởi cách hai chàng trai xuất hiện: bình thản, tự nhiên và đầy năng lượng tích cực.

Hình ảnh "Xe lăn sinh đôi" và câu chuyện đầy nghị lực của Vinh và Vũ đã để lại nhiều cảm xúc tích cực trên mạng xã hội.

Ít ai biết, phía sau những hình ảnh giản dị ấy là một hành trình nhiều thử thách. Hai anh em sinh năm 2006, ở thôn 2, xã Tứ Mỹ, sớm trải qua biến cố khi mới lên 4 tuổi. Người bố không may mắc ung thư giai đoạn cuối khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật. 2 năm sau, bố qua đời. Cũng từ thời điểm ấy, tay chân của hai anh em yếu dần rồi không thể đi lại.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa tung tăng đến lớp, vui chơi, Vinh và Vũ gắn bó với chiếc xe lăn, đi qua những năm tháng tuổi thơ nhiều thiệt thòi. Trên những con đường làng, hình ảnh hai anh em cùng nhau đến trường bằng xe lăn đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, chị Đậu Thị Huệ – mẹ của hai em – cho biết: "Khi còn nhỏ, dù chưa ý thức hết về khiếm khuyết của bản thân, các con vẫn luôn ao ước được chạy nhảy như bạn bè. Những lúc như vậy, tôi thường động viên các con rằng ngoài kia vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn; các con vẫn may mắn khi có trí tuệ, có cơ hội học tập".

Minh và Vũ trong những ngày về thăm mẹ.

Trong sự yêu thương của gia đình, cùng sự đồng hành của anh chị, thầy cô và bạn bè, hai anh em dần thích nghi với những hạn chế của mình. Dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn, các em vẫn nỗ lực đến trường, không bỏ dở việc học.

Cô Phạm Thị Thu Nga - giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác, chia sẻ: "Trong nhiều thế hệ học sinh, Phạm Quang Vinh và Phạm Minh Vũ là hai em để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Suốt 3 năm trung học phổ thông, dù gặp khó khăn trong việc đi lại, hai em gần như không nghỉ buổi học nào và luôn đạt học lực khá. Nghị lực của các em trở thành tấm gương vượt khó, được bạn bè, thầy cô yêu mến".

Vinh - Vũ nhận bằng tốt nghiệp THPT năm học 2023 - 2024.

Tốt nghiệp THPT, Vinh và Vũ quyết định theo học nghề tại Trung tâm Nghị lực sống ở Hà Nội. Tại đây, được gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh, hai anh em dần tìm lại sự tự tin và định hướng cho mình. Hơn 2 năm qua, các em đã tạo được nguồn thu nhập ổn định từ việc bán hàng online trên các nền tảng mạng xã hội.

Vinh - Vũ hoàn thành khóa học "Công nghệ thông tin" tại Trung tâm Nghị lực sống.

Trên nền tảng TikTok, tài khoản “Xe lăn sinh đôi” ghi lại những khoảnh khắc đời thường và hành trình vượt khó của hai em. Chính sự giản dị, chân thành trong cách thể hiện đã giúp các video nhanh chóng nhận được sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. “Sự yêu thương, động viên của mọi người khiến chúng em rất vui và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng” - Phạm Quang Vinh chia sẻ.

Quyết tâm vượt lên chính mình của hai anh em còn được nhân lên khi các em có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong và ngoài nước, như Vietnam Disability Fashion Show 2025 với chủ đề “Hình dáng của ý chí” hay cuộc thi công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật tổ chức tại Philippines năm 2024. Đây là dịp để các em thử sức, khẳng định bản thân và lan tỏa thông điệp tích cực.

Ở kênh TikTok, Vinh- Vũ lập tài khoản mang tên “Xe lăn sinh đôi” để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và nỗ lực vượt khó của mình. Ảnh chụp màn hình tài khoản Xe lăn sinh đôi.

Từ những trải nghiệm của mình, Phạm Minh Vũ chia sẻ: Khi có cơ hội bước ra ngoài, được gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh, em cảm nhận rõ sự sẻ chia và đồng cảm. Dù khiếm khuyết về cơ thể, chúng em vẫn bình đẳng về trí tuệ; điều quan trọng là lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp.

Theo chị Lê Thị Thúy Quỳnh – Phó Bí thư Đoàn xã Tứ Mỹ, câu chuyện của Vinh và Vũ đã lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2024, Phạm Minh Vũ giành giải Khuyến khích tại Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật tổ chức tại Philippines

Giờ đây, trên các nền tảng mạng xã hội, “Xe lăn sinh đôi” vẫn đều đặn xuất hiện với những đoạn video giản dị: khi thì bán hàng, khi thì chia sẻ cuộc sống thường ngày... Cách hai anh em xuất hiện đủ để cộng đồng hiểu rằng họ đã quen với cuộc sống này và đang tự tin với lựa chọn của mình. Từ những điều rất nhỏ ấy, câu chuyện của Vinh và Vũ cứ thế lan ra, truyền đi một năng lượng tích cực cho xã hội...

Video: Tỏa sáng nghị lực của "Xe lăn sinh đôi".

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Theo bước chân trẩy hội mùa xuân

Giữa dòng người rộn ràng đổ về các lễ hội đầu xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh, hòa trong tiếng trống hội vang lên từ những làng quê ven núi, ven sông, tôi chợt nhận ra: mùa xuân của người Việt bắt đầu từ bước chân trẩy hội...
Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ khai bút đầu xuân tại Di tích đền Cả

Lễ hội khai bút đầu Xuân Bính Ngọ do UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức tại Di tích đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười với mong muốn khơi dậy tinh thần hiếu học, tôn vinh chữ nghĩa và tri thức.
Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Văn hóa cội nguồn nâng khát vọng cống hiến

Từ cậu bé chăn bò, cắt cỏ dưới chân núi Hồng Lĩnh đến một vị tướng, GS.TS Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vẫn giữ tính chất phác của người con Hà Tĩnh. Với ông, quê hương không chỉ là ký ức mà còn là điểm tựa tinh thần để theo đuổi con đường y học hiện đại, lấy y đức làm gốc, lấy văn hóa làm nền cho hành trình cống hiến.
Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Đôi điều về quan hệ họ tộc và làng xã xưa ở Hà Tĩnh

Trong tiến trình lịch sử, Hà Tĩnh hình thành cấu trúc làng xã gắn chặt với các dòng họ lưu dân và bản địa. Quan hệ họ tộc – thông gia – kết nghĩa không chỉ cố kết cộng đồng mà còn tạo nên những vọng tộc văn hiến, góp phần định hình diện mạo văn hóa vùng đất này.
Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Nguyễn Du trong tầm nhìn thời đại

Trong di sản văn hóa Việt Nam, Nguyễn Du không chỉ là thi hào của nỗi thương đời mà còn là người nhìn thấu cơ chế lịch sử và cấu trúc xã hội phong kiến bất ổn, đặt ra những vấn đề cho tương lai, tạo nên chiều sâu tư tưởng hiện đại cho di sản của ông.
Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Những danh nhân tuổi Ngọ làm rạng danh đất Hồng Lam

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mảnh đất núi Hồng - sông Lam đã sản sinh nhiều danh nhân kiệt xuất, cùng chung lý tưởng phụng sự Tổ quốc, phục vụ cách mạng. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 4 danh nhân tiêu biểu tuổi Ngọ.
Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Gửi gắm kỳ vọng từ phong tục khai bút đầu năm

Khai bút đầu năm từ lâu đã trở thành một phong tục đẹp, không thể thiếu của nhiều người dân Hà Tĩnh mỗi độ xuân về. Đón xuân Bính Ngọ 2026, những dòng chữ khai bút lại được viết lên với nhiều may mắn, bình an, khởi đầu cho một năm mới khang thái.
Định vị du lịch Hà Tĩnh

Định vị du lịch Hà Tĩnh

Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.
Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Người Hà Tĩnh chúc gì ngày đầu năm mới?

Lời chúc đầu năm gửi gắm ước nguyện về may mắn, sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp nhất. Đó là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt nói chung, người Hà Tĩnh nói riêng.
Để Giao thừa trọn niềm vui

Để Giao thừa trọn niềm vui

Dẫu mỗi người, mỗi gia đình ở Hà Tĩnh có cách đón giao thừa khác nhau, song tất cả đều hướng tới mong muốn gìn giữ sự bình yên, ấm áp và gửi gắm những điều tốt lành cho năm mới.
Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Mạch nguồn văn hóa, con người Hà Tĩnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, trong phần xây dựng văn hóa, con người Hà Tĩnh đã tiếp nối, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa.
"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

"Khoác áo mới" cho các làng quê Hà Tĩnh

Những ngày cận Tết, các địa phương tại Hà Tĩnh đồng loạt ra quân chỉnh trang cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, hướng về mùa xuân mới an vui.
Nét quê trong những phiên chợ phố

Nét quê trong những phiên chợ phố

Không chỉ là nơi mua bán, những phiên chợ phố ở Hà Tĩnh còn là không gian lưu giữ ký ức làng quê, nơi nếp sống đời thường âm thầm tồn tại giữa đô thị.
Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Giữ “cánh sóng” trên đỉnh non Hồng

Những ngày tháng Chạp, gió từ triền núi Hồng Lĩnh thổi buốt lạnh - cái lạnh đặc trưng của miền Trung. Theo chân anh Nguyễn Công Đạt - Tổ trưởng Trạm phát sóng Thiên Tượng (Hà Tĩnh), tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh non Hồng, nơi những “cánh sóng” lặng lẽ tỏa đi cùng năm tháng.
Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Ruộng đồng rộn tiếng cười xuân

Khi những nhịp cày đầu tiên xé đất, khi mạ non bén rễ vào phù sa, ruộng đồng Hà Tĩnh bừng lên không chỉ bởi sắc xuân, mà còn bởi tiếng cười của người nông dân bước vào vụ mùa mới.
Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Sôi nổi thi đua mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), các địa phương ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.