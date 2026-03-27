“Xe lăn sinh đôi” và hành trình vượt lên nghịch cảnh

Giữa rất nhiều nội dung trên mạng xã hội, hình ảnh “xe lăn sinh đôi” của Phạm Quang Vinh và Phạm Minh Vũ khiến người xem rất xúc động. Không phải vì hoàn cảnh đặc biệt, mà bởi cách hai chàng trai xuất hiện: bình thản, tự nhiên và đầy năng lượng tích cực.

Hình ảnh "Xe lăn sinh đôi" và câu chuyện đầy nghị lực của Vinh và Vũ đã để lại nhiều cảm xúc tích cực trên mạng xã hội.

Ít ai biết, phía sau những hình ảnh giản dị ấy là một hành trình nhiều thử thách. Hai anh em sinh năm 2006, ở thôn 2, xã Tứ Mỹ, sớm trải qua biến cố khi mới lên 4 tuổi. Người bố không may mắc ung thư giai đoạn cuối khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm chật vật. 2 năm sau, bố qua đời. Cũng từ thời điểm ấy, tay chân của hai anh em yếu dần rồi không thể đi lại.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa tung tăng đến lớp, vui chơi, Vinh và Vũ gắn bó với chiếc xe lăn, đi qua những năm tháng tuổi thơ nhiều thiệt thòi. Trên những con đường làng, hình ảnh hai anh em cùng nhau đến trường bằng xe lăn đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, chị Đậu Thị Huệ – mẹ của hai em – cho biết: "Khi còn nhỏ, dù chưa ý thức hết về khiếm khuyết của bản thân, các con vẫn luôn ao ước được chạy nhảy như bạn bè. Những lúc như vậy, tôi thường động viên các con rằng ngoài kia vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn; các con vẫn may mắn khi có trí tuệ, có cơ hội học tập".

Minh và Vũ trong những ngày về thăm mẹ.

Trong sự yêu thương của gia đình, cùng sự đồng hành của anh chị, thầy cô và bạn bè, hai anh em dần thích nghi với những hạn chế của mình. Dù việc đi lại gặp nhiều khó khăn, các em vẫn nỗ lực đến trường, không bỏ dở việc học.

Cô Phạm Thị Thu Nga - giáo viên Trường THPT Lê Hữu Trác, chia sẻ: "Trong nhiều thế hệ học sinh, Phạm Quang Vinh và Phạm Minh Vũ là hai em để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Suốt 3 năm trung học phổ thông, dù gặp khó khăn trong việc đi lại, hai em gần như không nghỉ buổi học nào và luôn đạt học lực khá. Nghị lực của các em trở thành tấm gương vượt khó, được bạn bè, thầy cô yêu mến".

Vinh - Vũ nhận bằng tốt nghiệp THPT năm học 2023 - 2024.

Tốt nghiệp THPT, Vinh và Vũ quyết định theo học nghề tại Trung tâm Nghị lực sống ở Hà Nội. Tại đây, được gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh, hai anh em dần tìm lại sự tự tin và định hướng cho mình. Hơn 2 năm qua, các em đã tạo được nguồn thu nhập ổn định từ việc bán hàng online trên các nền tảng mạng xã hội.

Vinh - Vũ hoàn thành khóa học "Công nghệ thông tin" tại Trung tâm Nghị lực sống.

Trên nền tảng TikTok, tài khoản “Xe lăn sinh đôi” ghi lại những khoảnh khắc đời thường và hành trình vượt khó của hai em. Chính sự giản dị, chân thành trong cách thể hiện đã giúp các video nhanh chóng nhận được sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. “Sự yêu thương, động viên của mọi người khiến chúng em rất vui và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng” - Phạm Quang Vinh chia sẻ.

Quyết tâm vượt lên chính mình của hai anh em còn được nhân lên khi các em có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong và ngoài nước, như Vietnam Disability Fashion Show 2025 với chủ đề “Hình dáng của ý chí” hay cuộc thi công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật tổ chức tại Philippines năm 2024. Đây là dịp để các em thử sức, khẳng định bản thân và lan tỏa thông điệp tích cực.

Ở kênh TikTok, Vinh- Vũ lập tài khoản mang tên “Xe lăn sinh đôi” để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và nỗ lực vượt khó của mình. Ảnh chụp màn hình tài khoản Xe lăn sinh đôi.

Từ những trải nghiệm của mình, Phạm Minh Vũ chia sẻ: Khi có cơ hội bước ra ngoài, được gặp gỡ những người cùng hoàn cảnh, em cảm nhận rõ sự sẻ chia và đồng cảm. Dù khiếm khuyết về cơ thể, chúng em vẫn bình đẳng về trí tuệ; điều quan trọng là lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp.

Theo chị Lê Thị Thúy Quỳnh – Phó Bí thư Đoàn xã Tứ Mỹ, câu chuyện của Vinh và Vũ đã lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Năm 2024, Phạm Minh Vũ giành giải Khuyến khích tại Vòng chung kết Quốc tế Cuộc thi thách thức công nghệ thông tin dành cho người khuyết tật tổ chức tại Philippines

Giờ đây, trên các nền tảng mạng xã hội, “Xe lăn sinh đôi” vẫn đều đặn xuất hiện với những đoạn video giản dị: khi thì bán hàng, khi thì chia sẻ cuộc sống thường ngày... Cách hai anh em xuất hiện đủ để cộng đồng hiểu rằng họ đã quen với cuộc sống này và đang tự tin với lựa chọn của mình. Từ những điều rất nhỏ ấy, câu chuyện của Vinh và Vũ cứ thế lan ra, truyền đi một năng lượng tích cực cho xã hội...