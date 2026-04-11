Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Hà Huy Tập - người con quang vinh”

(Baohatinh.vn) - Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Huy Tập - người con quang vinh” do xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) tổ chức với nhiều tiết mục đặc sắc, tạo ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

Các đại biểu và bà con nhân dân theo dõi chương trình.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2026), tối 11/4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Hưng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Huy Tập - người con quang vinh”.

Chương trình diễn ra gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước.
Các tiết mục được dàn dựng công phu với nhiều hoạt cảnh xúc động, gây ấn tượng mạnh mẽ với người xem.
Đặc biệt, nhiều tiết mục hát, múa khắc họa hình ảnh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.
Các tiết mục văn nghệ do gần 300 diễn viên đến từ các đội văn nghệ quần chúng ở các thôn trên địa bàn xã Cẩm Hưng, các thầy cô giáo và học sinh biểu diễn.
Chương trình là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Qua đó tiếp tục khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Đông đảo người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật.
Cũng tại chương trình, Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Cẩm Hưng đã tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ từ 43 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 211 triệu đồng. Được biết, quỹ được Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTQ xã Cẩm Hưng phát động, xây dựng từ ngày 1/4/2026. (Trong ảnh: đại diện một số tổ chức trao biểu trưng ủng hộ Quỹ khuyến học, khuyến tài xã).

