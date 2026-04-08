Thầm lặng chăm sóc khu lưu niệm, khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

Những ngày tháng 4 lịch sử, trong không khí hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập lan tỏa khắp quê hương, quần thể Khu di tích cố Tổng Bí thư ở xã Cẩm Hưng lại đón lượng lớn người dân, du khách về dâng hương tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử cách mạng. Điều đó đồng nghĩa khối lượng công việc tăng cao, áp lực lớn hơn thường ngày, nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động tại BQL Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập vẫn bền bỉ, tận tụy với công việc.

Hơn 16 năm gắn bó với Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, anh Hà Huy Hoàng (SN 1982) - di sản viên của BQL khu di tích đã quen với nhịp công việc không kể giờ giấc. Là người trực tiếp đón tiếp, thuyết minh cho các đoàn khách, anh Hoàng cũng tham gia sưu tầm tư liệu, hiện vật và không ít lần kiêm luôn việc vệ sinh khuôn viên khu di tích, khu mộ Tổng Bí thư.

Không chỉ thuộc nằm lòng từng mốc thời gian, từng dấu ấn trong cuộc đời cách mạng của Tổng Bí thư, anh Hoàng còn luôn nỗ lực truyền tải những câu chuyện hấp dẫn bằng tất cả cảm xúc cho du khách mỗi khi đến với Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Anh Hoàng chia sẻ: “Công việc chính của tôi là hướng dẫn, thuyết minh, nhưng khi vắng khách, chúng tôi lại cùng nhau dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên. Dịp này, lượng khách tăng cao, nhiều đoàn đến liên tục trong ngày. Dù vào buổi trưa hay cuối chiều, chúng tôi đều sẵn sàng phục vụ. Là con cháu dòng họ Hà Huy, được góp phần chăm sóc nơi lưu giữ kỷ vật, nơi yên nghỉ của Tổng Bí thư là niềm tự hào rất lớn, cũng là trách nhiệm mà tôi luôn ý thức sâu sắc”.

Cũng như anh Hoàng, chị Vương Thị Thương (SN 1987) - di sản viên của BQL khu di tích cũng đã quen với việc liên tục thay đổi trang phục, lúc là tà áo dài trang trọng để đón tiếp, thuyết minh cho du khách; khi lại bộ trang phục gọn gàng để tiện cho việc chỉnh trang không gian trưng bày. Đặc biệt, thời gian này, khi các hạng mục cải tạo, nâng cấp khu di tích dần hoàn thiện, chị Thương cùng đồng nghiệp vừa tập trung lau dọn, vừa bảo quản, sắp xếp lại hiện vật.

Chị Thương chia sẻ: “Không đơn thuần là kể lại một câu chuyện, chúng tôi luôn cố gắng chọn lọc, tìm tòi thêm tư liệu để mỗi đoàn khách khi về đây đều được nghe những câu chuyện chân thực, sinh động và sâu sắc nhất về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư. Thời gian này, khối lượng công việc lớn hơn nhưng chúng tôi ai nấy đều vui mừng bởi sắp được đón diện mạo mới của khu di tích”.

Những công việc thầm lặng của 8 cán bộ, viên chức, người lao động của BQL Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được duy trì mỗi ngày trong niềm tự hào. Ở tuổi 75, ông Hà Huy Chân - nhân viên hợp đồng vẫn đều đặn có mặt để chăm sóc khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Gần 10 năm gắn bó với công việc, dù nắng gắt hay mưa dầm, dù lúc đông hay khi vắng khách, ông Chân vẫn tỉ mỉ quét dọn từng lối đi, chỉnh trang từng bồn hoa, giữ cho không gian luôn sạch sẽ, trang nghiêm.

Ông Chân chia sẻ: “Được góp phần chăm sóc nơi an nghỉ của Tổng Bí thư là niềm vinh dự lớn. Tôi chỉ mong nơi đây luôn khang trang, sạch đẹp để đón đồng bào, du khách về dâng hương tưởng niệm, tìm hiểu lịch sử”.

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên BQL khu di tích còn miệt mài sưu tầm, bảo quản các hiện vật gắn với cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Từ những vật dụng sinh hoạt giản dị như án hương, bát đĩa, nồi niêu… đến các tư liệu quý đều được gìn giữ cẩn trọng, góp phần tái hiện một cách chân thực cuộc đời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực.

Chính từ sự tận tụy, chu đáo trong từng công việc nhỏ ấy đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách mỗi lần về với địa chỉ đỏ này. Ông Nguyễn Văn Minh (xã Cẩm Lạc) bày tỏ: “Mỗi lần đến thăm khu di tích, khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tôi luôn ấn tượng sâu sắc với tinh thần phục vụ tận tình, niềm nở, ân cần của đội ngũ cán bộ, nhân viên nơi đây. Khuôn viên khu di tích, khu mộ luôn được chăm sóc sạch đẹp, khang trang tạo nên không gian trang nghiêm, thành kính, khiến tôi và nhiều người dân cảm thấy rất xúc động, tự hào".

Theo ông Ngô Đức An - Phó Trưởng ban phụ trách BQL Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, mỗi cán bộ, nhân viên nơi đây đều xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di tích. Không còn là công việc mà đó còn là niềm tự hào, vì vậy, mỗi người đều làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong dịp cao điểm này, đơn vị đã bố trí lực lượng túc trực thường xuyên, đảm bảo phục vụ chu đáo các đoàn về dâng hương, tri ân Tổng Bí thư. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn giá trị của khu di tích và những cống hiến, đóng góp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với quê hương, đất nước và sự nghiệp vẻ vang của Đảng.