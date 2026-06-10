Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Trong thời gian thăm Việt Nam và dự AFF 2026, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm và hội kiến với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Sonexay Siphandone cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026; đánh giá cao chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone từ sau Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả các cơ chế tiếp xúc cấp cao, cụ thể hóa các cam kết, thoả thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước thành các chương trình hợp tác thực chất, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương. Lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao việc Thủ tướng Lào cùng với các Thủ tướng Campuchia, Thái Lan, Timor-Leste tham dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn ASEAN lần thứ 3 không chỉ góp phần vào thành công chung của Diễn đàn, mà còn thể hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết ASEAN và tình đoàn kết gắn bó đặc biệt mang tính chiến lược giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã dành cho đồng chí và Đoàn trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn ASEAN lần này.

Lãnh đạo hai nước đã trao đổi, thống nhất những nội dung hết sức quan trọng cho quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tiếp tục nỗ lực hợp tác chặt chẽ để nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 10 tỷ USD trong 5 năm tới.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí, phối hợp chặt chẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam vào năm 2027 với nội dung phong phú, thiết thực và có chiều sâu, qua đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tới các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, hai Thủ tướng Việt Nam và Lào đã chứng kiến lễ trao văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành 2 nước gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn 2026 - 2030; Bản ghi nhớ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Giáo dục và thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về việc hợp tác triển khai dạy tiếng Lào tại Việt Nam, tăng cường dạy tiếng Việt tại Lào và đưa học sinh Lào sang học tại các trường phổ thông nội trú tại Việt Nam; Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2026 - 2035; Thỏa thuận giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về lĩnh vực dân tộc tôn giáo giai đoạn 2026 - 2035.

Tham dự và phát biểu tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã chia sẻ tầm nhìn về tương lai của ASEAN; đề xuất một lộ trình bao gồm bốn định hướng chiến lược lớn. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu thiết yếu của việc thúc đẩy hội nhập và kết nối toàn diện trong phạm vi ASEAN, bao trùm kết nối đường bộ, đường thủy, đường biển, đường hàng không, cho đến mạng lưới năng lượng, hệ thống logistics và các cơ sở hạ tầng liên quan.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Vandara Siphandone, Phu nhân Thủ tướng Lào đã cùng bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam; bà Pich Chamony, Phu nhân Thủ tướng Campuchia và bà Thananon Niramit, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đến thăm và có các hoạt động giao lưu văn hóa tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).