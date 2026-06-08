Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp nghe và cho ý kiến các nội dung trọng tâm.

Chiều 8/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc báo cáo phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của trung ương, quy định của pháp luật, trong những năm qua việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Số lượng thôn, tổ dân phố giảm dần, quy mô số hộ gia đình của thôn, tổ dân phố ngày càng tăng lên; một số thôn, tổ dân phố đã đáp ứng tiêu chí về quy mô theo quy định hiện hành.

Tuy vậy, vẫn còn nhiều thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chí quy mô hộ gia đình theo quy định. Nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hình thành các cộng đồng dân cư có quy mô lớn hơn, tập trung nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là yêu cầu cấp bách.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo về việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.

Tại cuộc họp, đại biểu cũng nghe báo cáo về việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã góp ý chi tiết vào phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố; việc kiện toàn đội ngũ, thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để tiếp tục hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; đồng thời hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh kết luận cuộc họp.

Đối với phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, đồng chí Nguyễn Duy Lâm yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan triển khai đầy đủ các bước theo đúng quy định; rà soát kỹ tiêu chí, điều kiện, quy mô dân số, diện tích tự nhiên và các yếu tố đặc thù của từng địa bàn để bảo đảm phương án sắp xếp phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân bảo đảm dân chủ, công khai, tạo sự đồng thuận cao.

Sở Nội vụ tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách phù hợp đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố trên cơ sở các quy định của trung ương và điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng thời, bám sát tiến độ, yêu cầu, kế hoạch của trung ương để tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Vũng Áng, tạo dư địa thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.