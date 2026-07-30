Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng 14/07/2026 11:20 Thăm hỏi, động viên người có công, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng 13/07/2026 14:27 Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về nội chính 13/07/2026 11:14 Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu ngành nội chính Đảng tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa 09/07/2026 21:07 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 09/07/2026 16:31 Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động.

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh 09/07/2026 12:10 Sáng 9/7, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh 09/07/2026 10:47 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan trong đảng bộ phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, tham mưu cụ thể cho Tỉnh ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tập trung tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 09/07/2026 10:08 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các cấp, ngành, địa phương hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ứng dụng công nghệ trong công tác tham mưu cấp ủy 08/07/2026 23:15 Chiều 8/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đổi mới tư duy, tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy 08/07/2026 16:28 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập 08/07/2026 13:39 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập; chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị từ công tác đối thoại tại Hà Tĩnh 08/07/2026 07:01 Sau gần nửa năm thực hiện Quy chế số 10-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên 07/07/2026 19:08 Chiều 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 07/07/2026 15:05 Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 13 để đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 6 tháng cuối năm 07/07/2026 11:45 Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh đã họp đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 04/07/2026 21:07 Cùng với đại biểu trung ương và các tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị.

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% 04/07/2026 12:23 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Trung ương 04/07/2026 10:15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần/năm, trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết. Tùy điều kiện thực tế, Trung ương Đảng sẽ họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên 03/07/2026 19:33 Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh mới 03/07/2026 09:14 Cùng với các điểm cầu trong cả nước, Hà Tĩnh kết nối 70 điểm cầu với hơn 1.300 đại biểu tham gia hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới 02/07/2026 17:43 Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp 01/07/2026 20:58 Sáng 1/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57 01/07/2026 17:23 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Từ hôm nay, các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh đi vào hoạt động 01/07/2026 14:40 Các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Chuyển tư duy, hành động từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy” 01/07/2026 11:55 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.

Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Tĩnh: Đổi mới quản trị, kiến tạo phát triển 01/07/2026 05:23 Sau một năm vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã tạo chuyển biến rõ nét trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp 01/07/2026 05:07 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh kết nối các điểm cầu tham dự hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức.

Thu hút đầu tư nước ngoài nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế 30/06/2026 10:18 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh mà còn bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 29/06/2026 21:00 Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026