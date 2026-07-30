(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Chương trình số 32-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).
Thăm hỏi, động viên người có công, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.
Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu ngành nội chính Đảng tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.
Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan trong đảng bộ phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, tham mưu cụ thể cho Tỉnh ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các cấp, ngành, địa phương hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.
Chiều 8/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.
Sau gần nửa năm thực hiện Quy chế số 10-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.
Chiều 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 13 để đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Cùng với đại biểu trung ương và các tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham dự khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 tại tỉnh Quảng Trị.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW là thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực, mà nhằm bổ sung nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế; không chỉ hướng tới tăng trưởng nhanh mà còn bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và chất lượng cao.
Chiều 29/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
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