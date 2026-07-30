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Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn

P.V
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(Baohatinh.vn) - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

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Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương III, khóa XIV ngày 29/7/2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển (Chương trình số 32-Ctr/TW, ngày 28/7/2026).

Toàn văn Chương trình số 32-Ctr/TW trong file đính kèm tại đây.

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#Bộ Chính trị #nghị quyết #xây dựng xã hội #kỷ cương #an toàn #văn minh #phát triển

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