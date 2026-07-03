Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN

Kết luận nêu: Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 21-NQ/TW) đã được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, củng cố phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, xuyên suốt; phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được khẳng định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển và quản trị trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc: Chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên chưa đồng đều; một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ở một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn hình thức, chậm đổi mới, chưa gắn chặt với nhiệm vụ chính trị. Việc tạo nguồn, kết nạp đảng viên hằng năm ở một số nơi chưa đạt chỉ tiêu...

Chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản trị

Theo Kết luận số 58-KL/TW, hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đặt ra yêu cầu đổi mới sâu sắc, toàn diện về mô hình phát triển, mô hình quản trị quốc gia, tổ chức bộ máy, phương thức lãnh đạo của Đảng và phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị. Trong đó, tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với việc tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới nhằm xây dựng "Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh" là một yêu cầu cấp thiết, quan trọng đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Bộ Chính trị yêu cầu chuyển trọng tâm từ củng cố sang nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản trị và tổ chức thực hiện ở cơ sở; tiếp tục tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Về hoàn thiện mô hình tổ chức của Đảng đồng bộ, tương ứng với mô hình tổ chức bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở phù hợp với đặc thù địa bàn, lĩnh vực và yêu cầu phát triển mới, Kết luận nêu rõ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự là các "tế bào", hạt nhân chính trị của Đảng; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức đảng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, khu chung cư, doanh nghiệp và một số địa bàn, lĩnh vực đặc thù phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh trong điều kiện mới.

Điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết số 21-NQ/TW phù hợp với mô hình mới sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hoặc những nội dung đã được thể chế hoá, quy định trong các văn bản hiện hành, bao gồm việc đổi mới mô hình tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở cấp tỉnh và cấp huyện (trước đây); việc thành lập chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đối với thôn, tổ dân phố có đông đảng viên.

Nghiên cứu cơ chế phân cấp, giao quyền cho các cấp ủy trực thuộc Trung ương, nhất là những nơi có quy mô tổ chức đảng, đảng viên lớn, có tính đặc thù, được chủ động quyết định hoặc thí điểm mô hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với đặc điểm địa bàn, lĩnh vực, loại hình hoạt động. Giao Quân ủy Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp với cấp ủy trực thuộc Trung ương xây dựng mô hình tổ chức đảng đặc thù trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) phù hợp với đơn vị công tác.

Kết luận cũng nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp trong việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng thực chất, hiệu quả; Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng trong khu vực ngoài nhà nước và ở những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; Tăng cường vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát.

Về đội ngũ đảng viên

Về đội ngũ đảng viên, Kết luận nhấn mạnh việc đổi mới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, chủ động tạo nguồn, tiếp tục thực hiện mục tiêu kết nạp đảng viên mới theo hướng linh hoạt, phù hợp đặc thù từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn; lấy chất lượng về chính trị, phẩm chất, năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu. Chủ động tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú theo quy trình bài bản, gắn với rèn luyện, thử thách trong thực tiễn, qua đó hình thành lực lượng kế cận chất lượng, tiêu biểu trong giai đoạn mới.

Quan tâm phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, địa bàn khó khăn gắn với nâng cao dân trí, đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Kết luận nhấn mạnh đến yêu cầu tăng cường công tác quản lý đảng viên trên nền tảng số. Đổi mới toàn diện công tác quản lý đảng viên, điều hành, giao việc, theo dõi, kiểm tra, giám sát công việc theo hướng quản trị trên nền tảng số liên thông, xuyên suốt, không gián đoạn. 100% đảng viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhất là người đứng đầu theo nguyên tắc "sáu rõ, một xuyên suốt" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt). Xây dựng và vận hành thống nhất Thẻ đảng viên điện tử, Hồ sơ đảng viên điện tử trong toàn Đảng. Từng bước xây dựng lộ trình thực hiện các thủ tục hành chính, nghiệp vụ công tác đảng viên trên môi trường số; không làm tăng thủ tục hành chính, chỉ yêu cầu bổ sung khi có vấn đề mới phát sinh.

Kết luận nhấn mạnh chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng "hình mẫu người đảng viên trong kỷ nguyên mới", thực hành "4 kiên định" giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng và lời thề với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, hội tụ đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ, đoàn kết, kỷ cương, có tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp, giáo dục, rèn luyện, đánh giá, sàng lọc và quản lý đảng viên; hoàn thiện cơ chế đánh giá, sàng lọc, thử thách quần chúng ưu tú thông qua nhiệm vụ khó, môi trường thực tiễn và mức độ cống hiến; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí mẫu về người đảng viên trong giai đoạn mới, coi trọng bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực tham mưu, năng lực số, đạo đức công vụ, tinh thần đổi mới sáng tạo, khả năng xử lý vấn đề mới và kết quả thực chất trong thực thi nhiệm vụ.

Đổi mới căn bản công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên theo hướng thường xuyên, liên tục trên nền tảng số, gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể. Từng bước hình thành hồ sơ năng lực số của cán bộ, đảng viên làm căn cứ bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ.

Nghiên cứu cụ thể hóa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" thành tiêu chí nhận diện, theo dõi, xử lý kịp thời. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc; kiên quyết, kịp thời đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Chuẩn hóa chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ viên cơ sở, bí thư chi bộ theo hướng thực chất, sát thực tiễn, tăng cường tập huấn theo tình huống; chú trọng phát triển năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quản trị, kỹ năng số và xử lý tình huống thực tiễn ở cơ sở.

Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ cấp uỷ kế cận, nhất là cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng; phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của đảng viên cao tuổi trong việc dẫn dắt quần chúng, tiếp tục là tấm gương, nguồn động viên, truyền cảm hứng cho thể hệ cán bộ, đảng viên trẻ. Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở, nhất là địa bàn khó khăn và khu vực ngoài nhà nước.

Đơn giản hóa thủ tục nghiệp vụ công tác đảng và quản lý đảng viên trên môi trường số

Trong tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao:

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu ban hành các văn bản cụ thể hóa Kết luận này; tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các loại hình tổ chức cơ sở đảng phù hợp với hệ thống chính trị 3 cấp gắn với chuyển đổi số, vận hành hệ thống dữ liệu thống nhất, liên thông trong toàn Đảng, đơn giản hóa thủ tục nghiệp vụ công tác đảng và quản lý đảng viên trên môi trường số; xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm và theo nhiệm kỳ; tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị. Chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ việc thành lập, hoạt động của tổ chức đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giảng dạy lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng. Nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc, nhất là trên không gian mạng. Phối hợp phát hiện, biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cá nhân xuất sắc trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nội dung về cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân có khó khăn về kinh phí hoạt động.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận này; chỉ đạo đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát theo hướng kết hợp trực tiếp với giám sát từ xa trên cơ sở dữ liệu.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng gắn với đặc thù từng đối tượng; đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động tạo môi trường rèn luyện, thử thách, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; phối hợp với cấp ủy các cấp phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ tín nhiệm của nhân dân.

Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận này phù hợp với điều kiện thực tiễn; xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư (qua Ban Tổ chức Trung ương).