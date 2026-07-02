Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật phục vụ yêu cầu phát triển đất nước

Hội nghị điểm cầu Bộ Tư pháp. Ảnh: daibieunhandan.vn.

Đại biểu tham dự cuộc họp tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 2/7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, phức tạp và chưa có tiền lệ. Công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật tiếp tục được đổi mới, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giúp Chính phủ, Quốc hội đề xuất những định hướng chính sách lớn, then chốt trong hoàn thiện thể chế, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp như: tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành kết luận đối với 4 đề án, trình Ban Bí thư 2 đề án.

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.

Với vai trò là “người kiểm soát” về mặt pháp lý, trong thời gian qua, Bộ, ngành Tư pháp đã tập trung nâng cao chất lượng công tác thẩm định đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, phục vụ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại bộ, ngành, địa phương, đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với trên 360 hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ đã thẩm định 548 dự thảo VBQPPL; các cơ quan tư pháp địa phương thẩm định 4.590 dự thảo VBQPPL…

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nhiều lĩnh vực như kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thi hành án dân sự, hộ tịch, quốc tịch, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế đạt kết quả tích cực, khẳng định vai trò của Bộ, ngành Tư pháp là cơ quan "gác cổng pháp lý" của Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tư pháp Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu toàn diện. Hệ thống văn bản QPPL của tỉnh ngày càng được hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch và giải quyết những vấn đề bức thiết trong đời sống xã hội. Đặc biệt, việc ban hành Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 đã thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền kiến tạo. Hình thức, nội dung PBGDPL ngày càng đa dạng, hiệu quả. Các nhiệm vụ thuộc Đề án 06/CP được triển khai quyết liệt, thống nhất, đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, luật sư được tăng cường. Ngành tư pháp đã tích cực trong việc tham mưu, tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, tồn đọng, kéo dài. Việc ngành tư pháp tham gia vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế với vai trò chủ trì, đại diện pháp lý; việc tham gia ý kiến đối với các hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh ngày càng được ghi nhận, khẳng định. Kết quả đó cho thấy nền tảng Nhà nước pháp quyền ở địa phương được củng cố vững chắc, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp, hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng kết luận hội nghị. Ảnh: daibieunhandan.vn.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành tư pháp đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời đề nghị toàn ngành tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đổi mới, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2026.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, tăng cường kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Cùng với đó, khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự, công tác bổ trợ tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng nền tư pháp hiện đại, phục vụ hiệu quả sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.