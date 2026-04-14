Nâng cao năng lực pháp lý, phòng ngừa rủi ro trong đầu tư, kinh doanh

Sáng 14/4, Sở Tư pháp Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu với chủ đề: “Quản trị rủi ro trong đấu thầu, giải quyết tranh chấp thương mại và cập nhật các chính sách thuế mới năm 2026”. Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là cán bộ pháp chế, người làm công tác tham mưu hợp đồng, đấu thầu tại các sở, ban, ngành; đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng, ngân hàng; các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh: Hà Tĩnh có nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, thương mại, dịch vụ lớn, kéo theo hoạt động đầu tư, đấu thầu và ký kết hợp đồng ngày càng sôi động, đòi hỏi cao về năng lực pháp lý để phòng ngừa rủi ro và xử lý tranh chấp.

Qua thanh tra đầu tư công giai đoạn 2021–2025, cơ quan chức năng đã phát hiện vi phạm tổng cộng 76,4 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đấu thầu, quản lý hợp đồng và thanh quyết toán, cho thấy rủi ro pháp lý trong đầu tư xây dựng vẫn đáng kể và cần kiểm soát chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, đặc biệt là trọng tài thương mại, còn hạn chế; doanh nghiệp chưa chủ động áp dụng công cụ pháp lý hiện đại. Năng lực pháp chế ở một số đơn vị còn yếu, đội ngũ luật sư chưa đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về thương mại và trọng tài.

Đáng chú ý, từ năm 2026, chính sách và phương thức quản lý thuế thay đổi theo hướng minh bạch, số hóa và quản lý theo rủi ro, khiến yêu cầu tuân thủ pháp luật thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngày càng cao.

Tuy nhiên, việc cập nhật chính sách, tổ chức sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai và tự đánh giá rủi ro thuế của một bộ phận người nộp thuế còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và phát sinh nghĩa vụ tài chính.

GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam truyền đạt một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia đến từ Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam trao đổi chuyên đề về “Kỹ năng quản trị rủi ro trong hoạt động đấu thầu và giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải thương mại” và lãnh đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn chuyên đề “Nhận diện các thay đổi cốt yếu trong phương pháp quản lý thuế từ năm 2026 và những lưu ý cho hộ kinh doanh”.

Các chuyên đề được trình bày theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tập trung vào các tình huống cụ thể, giúp học viên có thể áp dụng ngay vào công việc.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao năng lực pháp lý, tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu vi phạm trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và nghĩa vụ thuế; qua đó xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và bền vững trên địa bàn tỉnh.