Nâng cao năng lực pháp lý, phòng ngừa rủi ro trong đầu tư, kinh doanh

(Baohatinh.vn) - Hội nghị cập nhật chính sách thuế mới 2026, kỹ năng quản trị rủi ro đấu thầu và giải quyết tranh chấp thương mại tại Hà Tĩnh, thu hút gần 200 đại biểu.

Sáng 14/4, Sở Tư pháp Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và Thuế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu với chủ đề: “Quản trị rủi ro trong đấu thầu, giải quyết tranh chấp thương mại và cập nhật các chính sách thuế mới năm 2026”.

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là cán bộ pháp chế, người làm công tác tham mưu hợp đồng, đấu thầu tại các sở, ban, ngành; đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng, ngân hàng; các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh: Hà Tĩnh có nhiều dự án công nghiệp, năng lượng, thương mại, dịch vụ lớn, kéo theo hoạt động đầu tư, đấu thầu và ký kết hợp đồng ngày càng sôi động, đòi hỏi cao về năng lực pháp lý để phòng ngừa rủi ro và xử lý tranh chấp.

Qua thanh tra đầu tư công giai đoạn 2021–2025, cơ quan chức năng đã phát hiện vi phạm tổng cộng 76,4 tỷ đồng, chủ yếu liên quan đấu thầu, quản lý hợp đồng và thanh quyết toán, cho thấy rủi ro pháp lý trong đầu tư xây dựng vẫn đáng kể và cần kiểm soát chặt chẽ hơn.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, đặc biệt là trọng tài thương mại, còn hạn chế; doanh nghiệp chưa chủ động áp dụng công cụ pháp lý hiện đại. Năng lực pháp chế ở một số đơn vị còn yếu, đội ngũ luật sư chưa đáp ứng yêu cầu chuyên sâu về thương mại và trọng tài.

Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Đáng chú ý, từ năm 2026, chính sách và phương thức quản lý thuế thay đổi theo hướng minh bạch, số hóa và quản lý theo rủi ro, khiến yêu cầu tuân thủ pháp luật thuế đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh ngày càng cao.

Tuy nhiên, việc cập nhật chính sách, tổ chức sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai và tự đánh giá rủi ro thuế của một bộ phận người nộp thuế còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm và phát sinh nghĩa vụ tài chính.

GS.TS Lê Hồng Hạnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam truyền đạt một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia đến từ Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam trao đổi chuyên đề về “Kỹ năng quản trị rủi ro trong hoạt động đấu thầu và giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải thương mại” và lãnh đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn chuyên đề “Nhận diện các thay đổi cốt yếu trong phương pháp quản lý thuế từ năm 2026 và những lưu ý cho hộ kinh doanh”.

Các chuyên đề được trình bày theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, tập trung vào các tình huống cụ thể, giúp học viên có thể áp dụng ngay vào công việc.

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao năng lực pháp lý, tăng cường khả năng phòng ngừa rủi ro, giảm thiểu vi phạm trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và nghĩa vụ thuế; qua đó xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và bền vững trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.
Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Trong thế giới đầy cám dỗ hiện nay, không ít học sinh dễ bị cuốn vào những thú vui thiếu kiểm soát như game online, hút thuốc lá hay các trò đỏ đen. Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối? Đó không chỉ là những lệnh cấm khô cứng, điều quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình, giáo dục kỹ năng tự kiểm soát, định hướng giá trị sống tích cực và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để con phát triển đúng hướng.
Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.
Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Người đi bộ… "mất" lối đi vì cây cảnh

Tại nhiều tuyến đường, ngõ phố trên địa bàn Hà Tĩnh, không gian vỉa hè đang bị chiếm dụng bởi hàng loạt chậu cây cảnh của các hộ gia đình, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông...