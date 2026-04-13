Cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em Hà Tĩnh vào tất cả các ngày trong tuần

Thực hiện Nghị định 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo về việc thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi (trẻ em).

Thời gian tổ chức vào tất cả các ngày trong tuần (gồm cả thứ 7 và chủ nhật). Địa điểm thực hiện tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và trụ sở công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ cần chuẩn bị gồm: thẻ CC/CCCD của cha/mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; thẻ căn cước của trẻ em; thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em để phục vụ tích hợp thông tin (nếu có); điện thoại của cha/mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.