Cấp tài khoản định danh điện tử cho trẻ em Hà Tĩnh vào tất cả các ngày trong tuần

(Baohatinh.vn) - Địa điểm tổ chức thực hiện tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và trụ sở công an các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh.
Thực hiện Nghị định 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa thông báo về việc thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân từ 6 đến dưới 14 tuổi (trẻ em).
Thời gian tổ chức vào tất cả các ngày trong tuần (gồm cả thứ 7 và chủ nhật). Địa điểm thực hiện tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và trụ sở công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Hồ sơ cần chuẩn bị gồm: thẻ CC/CCCD của cha/mẹ hoặc người đại diện hợp pháp; thẻ căn cước của trẻ em; thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em để phục vụ tích hợp thông tin (nếu có); điện thoại của cha/mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.
Lưu ý, đối với trường hợp trẻ em chưa có thẻ căn cước, đề nghị cha/mẹ hoặc người đại diện hợp pháp vui lòng đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc công an cấp xã nơi thu nhận căn cước, gồm: Công an phường Thành Sen, Công an phường Sông Trí, Công an phường Nam Hồng Lĩnh, Công an xã Thạch Hà, Công an xã Can Lộc, Công an xã Tiên Điền, Công an xã Cẩm Xuyên, Công an xã Hương Khê, Công an xã Kỳ Anh, Công an xã Đức Thọ, Công an xã Hương Sơn, Công an xã Vũ Quang để làm thủ tục cấp thẻ căn cước, đồng thời với cấp tài khoản định danh điện tử.
