250 cán bộ, công chức được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân

(Baohatinh.vn) - 250 cán bộ, công chức Hà Tĩnh được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.
Sáng 4/6, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và 250 đại biểu là lãnh đạo, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương và giảng viên Trường Cán bộ Thanh tra truyền đạt những nội dung trọng tâm về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; các quy định mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, trao đổi nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo.
Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức được cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống thực tiễn.
Hội nghị cũng là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, thống nhất cách thức triển khai nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ Nhân dân trong giai đoạn mới.
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