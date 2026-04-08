Thanh tra Hà Tĩnh bốc thăm lựa chọn người xác minh tài sản thu nhập

Nguyễn Tâm
(Baohatinh.vn) - Việc tổ chức bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 của Hà Tĩnh là một khâu quan trọng trong quy trình kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

Đại biểu tham dự hội nghị

Sáng 8/4, Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch năm 2026.

Đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cùng dự.

Chánh Thanh tra tỉnh Lê Anh Sơn quán triệt một số nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã quán triệt các quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập theo Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Kiều Ngọc Tuấn thông qua chương trình bốc thăm xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch năm 2026.

Thông qua Quyết định số 41/QĐ-TT ngày 30/1/2026 về kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 tại 6 cơ quan, đơn vị, gồm: Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo; Liên minh Hợp tác xã; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

Theo quyết định này, số lượng người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm được xác minh tối thiểu bằng 10% số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc thẩm quyền xác minh của Thanh tra tỉnh tại các cơ quan, đơn vị được kiểm soát.

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh bốc thăm công bố người được xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện Ban Nội Chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 đã tiến hành bốc thăm theo từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, tổng số người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện bốc thăm để xác minh của 6 cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nhà nước là 630 người.

Kết quả bốc thăm đã lựa chọn được 67/630 người để xác minh, đạt 10,63% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm của 6 cơ quan, đơn vị.

Sau hội nghị, Thanh tra tỉnh sẽ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân được xác minh tài sản thu nhập để biết và phối hợp thực hiện; đồng thời, tiến hành xác minh tài sản thu nhập theo quy định.

