Cán bộ thanh tra về cơ sở cùng tháo gỡ vướng mắc

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mở ra kỳ vọng về một nền hành chính tinh gọn, hiện đại, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu triển khai, nhiều địa phương không tránh khỏi lúng túng khi xử lý các thủ tục hành chính, nhất là những lĩnh vực phức tạp như: đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng hay tiếp công dân. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời từ các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Chi đoàn Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tổ chức đoàn hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc tại xã Hương Phố.

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, Chi đoàn Thanh tra tỉnh đã phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, tổ chức các đợt về cơ sở làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương. Các cán bộ trẻ được chia thành từng tổ chuyên môn, bám sát từng lĩnh vực, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho công chức cấp xã trong quá trình xử lý công việc.

Anh Lê Viết Anh Tuấn – Bí thư Chi đoàn Thanh tra tỉnh cho biết, đến nay, đơn vị đã tổ chức hỗ trợ hiệu quả tại xã Yên Hòa và xã Hương Phố. Các cán bộ được cử đi đều có kinh nghiệm, chuyên môn vững, đến từ nhiều phòng nghiệp vụ khác nhau, qua đó đảm bảo hỗ trợ toàn diện các lĩnh vực phát sinh tại cơ sở.

Các nội dung liên quan lĩnh vực tài chính, đầu tư được cán bộ Thanh tra tỉnh giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào những “điểm nghẽn” thực tế. Từng hồ sơ, vụ việc cụ thể được cán bộ Thanh tra tỉnh cùng địa phương rà soát, phân tích kỹ lưỡng để đưa ra hướng xử lý đúng quy định. Đặc biệt, trước yêu cầu mới về kê khai tài sản, thu nhập ở cấp xã, các chuyên viên đã trực tiếp hướng dẫn cách xác định đối tượng, quy trình kiểm soát bản kê khai, giúp cán bộ cơ sở nắm chắc nghiệp vụ.

Chi đoàn Thanh tra tỉnh phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tư vấn, hỗ trợ cho xã Hương Phố giải quyết các vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Trong đợt về hỗ trợ xã Hương Phố vừa qua, nhiều vấn đề vướng mắc về xây dựng cơ bản được xã trao đổi với đoàn, trong đó, có một số công trình xây dựng chuyển tiếp từ chính quyền xã cũ, đáng chú ý là Dự án nâng cấp, mở rộng đường giao thông nội đồng Maka tại thôn 6.

Sau khi nghe UBND xã thông tin về những vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư, các cán bộ Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn cho địa phương giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án.



Ông Nguyễn Xuân Quyền – Chủ tịch UBND xã Hương Phố chia sẻ: "Địa phương đang gặp không ít khó khăn trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và tiếp dân, giải quyết đơn thư. Việc Thanh tra tỉnh cử cán bộ về hỗ trợ trực tiếp có ý nghĩa rất lớn, giúp đội ngũ cán bộ, công chức nắm rõ quy trình, thủ tục để xử lý công việc đúng quy định, đảm bảo tính minh bạch".

Trong khi đó, tại xã Yên Hòa, những vướng mắc liên quan đến xác định nguồn gốc đất và thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự, nội bộ cũng từng bước được tháo gỡ.

Khảo sát và tư vấn về các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại xã Yên Hòa.

Ông Phan Quang Cương - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc xác định nguồn gốc đất gặp nhiều vướng mắc do thiếu hồ sơ và nhân sự cũ. Công tác tiếp công dân địa phương còn gặp nhiều lúng túng vì không xác định được thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự, nội bộ. Rất may là địa phương đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Thanh tra tỉnh khi cử các cán bộ, đoàn viên về trực tiếp hỗ trợ, tư vấn các quy trình triển khai.

Thông qua các đợt làm việc tại cơ sở, hàng chục nội dung vướng mắc đã được trao đổi, xử lý kịp thời. Chi đoàn Thanh tra tỉnh đặt mục tiêu duy trì đều đặn mỗi tháng 2 đợt về cơ sở để tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ các địa phương tháo gỡ khó khăn.

Cán bộ Thanh tra tỉnh khảo sát hiện trường, tư vấn tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến triển khai đầu tư các dự án.

Ông Lê Anh Sơn – Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy ngành, Thanh tra tỉnh có đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu trên nhiều lĩnh vực, trong khi cơ sở vẫn còn không ít khó khăn. Do đó, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời cử cán bộ về hỗ trợ trực tiếp, góp phần giúp chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Chúng tôi kỳ vọng việc tổ chức cho cán bộ thanh tra định kỳ về cơ sở sẽ là một giải pháp hiệu quả để xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch.