Chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”

Chiều 24/3, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh tổ chức tọa đàm với chủ đề "Tuổi trẻ UBND tỉnh Hà Tĩnh - Tiên phong, hành động vì mục tiêu tăng trưởng hai con số", hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026). Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Hà Tân – TUV, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự tọa đàm.

Đoàn Thanh niên UBND tỉnh hiện có 34 tổ chức cơ sở với hơn 4.000 đoàn viên, trong đó gần 40% là đảng viên. Với vai trò là lực lượng trẻ trong các cơ quan quản lý nhà nước, thanh niên không chỉ xung kích trong các phong trào mà còn tiên phong trong đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, cải cách hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên UBND tỉnh.

Trong thời gian qua, tuổi trẻ UBND tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Điển hình là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với gần 100 sáng kiến, trong đó hơn 20 sáng kiến được áp dụng hiệu quả; phong trào “Thanh niên tình nguyện” thực hiện trên 200 công trình, phần việc mỗi năm, huy động nguồn lực hơn 500 triệu đồng; phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tổ chức hơn 20 đợt tuyên truyền pháp luật hằng năm; phong trào “Thanh niên tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số” triển khai trên 50 đợt ra quân. Các phong trào đã được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã triển khai gần 100 công trình, phần việc thanh niên cùng nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội thiết thực. Với trí tuệ, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ UBND tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung làm rõ 4 nội dung, gồm: vai trò của thanh niên trong cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ; đề xuất giải pháp phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo trong tham mưu, chuyển đổi số; tăng cường kết nối để hình thành các sáng kiến tháo gỡ điểm nghẽn phát triển; kiến nghị các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để thanh niên cống hiến và trưởng thành.

Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh Phan Thị Quỳnh Hương phát biểu định hướng tọa đàm.

Đồng chí Trương Huy Nam - Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham luận về vấn đề phát huy vai trò xung kích của thanh niên Hà Tĩnh trong việc làm chủ hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao, đón đầu "làn sóng" ô tô điện, năng lượng xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026 - 2030.

Các ý kiến tại buổi tọa đàm đã khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên trong khu vực hành chính công, là lực lượng trực tiếp tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.

Các đại biểu cũng đã đề xuất các giải pháp trong thời gian tới như: tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, phát triển mô hình sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời kiến nghị đầu tư hạ tầng số và cơ chế hỗ trợ thanh niên.

Để triển khai hiệu quả, các tổ chức đoàn cần chủ động cụ thể hóa các ý tưởng thành mô hình cụ thể, tiên phong đổi mới trong công việc, nâng cao chất lượng tham mưu và nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Ban Thường vụ Đoàn UBND tỉnh sẽ chủ động tổng hợp, báo cáo và theo dõi việc triển khai trong thực tiễn.

Đồng chí Ngô Khánh Huyền - Đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tham luận về vấn đề thanh niên tiên phong chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước - động lực nâng cao năng suất, hiệu quả quản lý.

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của tuổi trẻ UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát động phong trào sáng kiến gắn với thực tiễn công tác, tạo điều kiện để đoàn viên phát huy năng lực.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại tọa đàm.

Trước yêu cầu tăng trưởng cao trong bối cảnh tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trong phát triển lĩnh vực du lịch, dịch vụ, tuổi trẻ UBND tỉnh cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, góp phần vào sự phát triển của tỉnh. Mỗi cán bộ, đoàn viên phải có khát vọng, trách nhiệm, làm việc phải có sản phẩm cụ thể gắn với vị trí công tác.

Tập trung cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục cho người dân, chuyển từ “làm đúng quy trình” sang “tối ưu quy trình”, hướng tới phục vụ. Hoạt động Đoàn phải gắn với chuyên môn, khắc phục tình trạng hình thức; đẩy mạnh chuyển đổi số từ những việc cụ thể, phát huy hiệu quả các nền tảng như i-HaTinh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và việc thực hiện các mục tiêu phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng tuổi trẻ UBND tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.