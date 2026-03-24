Sôi nổi ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn

(Baohatinh.vn) - Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn mang đến sân chơi bổ ích, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy tinh thần rèn luyện trong thiếu nhi Hà Tĩnh.
Ngày hội năm nay được triển khai đồng loạt tại tất cả các liên đội trường tiểu học và THCS trong toàn tỉnh, diễn ra từ ngày 9/3 đến 26/3/2026, với chương trình thiết kế phù hợp, đảm bảo thời lượng, nội dung thiết thực, hiệu quả. Trong ảnh: Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn cấp tỉnh tổ chức tại Trường Tiểu học Sơn Trường (xã Kim Hoa).
Em Cao Thị Hà Giang - học sinh lớp 8C, Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Kim Hoa) cho hay: “Em rất thích các hoạt động trong ngày hội, nhất là phần đồng diễn và các trò chơi dân gian vì không khí rất vui và sôi nổi. Qua các nội dung sinh hoạt, em cũng hiểu thêm về lịch sử Đoàn, Đội và thấy bản thân cần cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đoàn”.
Tiếp đó là các tiết mục đồng diễn sân trường, văn nghệ, hoạt cảnh, trò chơi dân gian, hội thi Rung chuông vàng, vẽ tranh, giao lưu thể thao… tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi.
Cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống, nhiều liên đội còn ra mắt công trình măng non; tổ chức kết nạp đội viên, đoàn viên mới; đồng thời quan tâm, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần mà còn rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Anh Tô Xuân Hiếu – Bí thư Đoàn xã Lộc Hà cho biết: “Chúng tôi xác định ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên, vì vậy đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các nhà trường để tổ chức ngày hội vừa đảm bảo ý nghĩa giáo dục, vừa tạo được sân chơi hấp dẫn cho các em. Qua ngày hội, các em thêm hiểu, thêm yêu tổ chức Đoàn, Đội và có động lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện”.
Không chỉ là sân chơi bổ ích, ngày hội còn góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ công dân trẻ trong bối cảnh mới, gắn với yêu cầu hội nhập, chuyển đổi số và phát triển đất nước. Qua đó, mỗi đội viên, thiếu nhi thêm tự tin, năng động, sáng tạo, sẵn sàng “tiến bước lên Đoàn”, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.
Chuỗi hoạt động dâng hương, trao tặng công trình là việc làm thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên, đồng thời chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) của tuổi trẻ một số đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi gắm niềm tin tới tuổi trẻ Hà Tĩnh hãy lan tỏa tinh thần tiên phong, gương mẫu trong triển khai Tháng Thanh niên, trở thành điểm sáng và cùng với các cấp bộ Đoàn cả nước góp phần khẳng định vai trò, vị thế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, tinh thần yêu nước, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Sáng mùng 1 Tết, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ chào cờ đầu năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại nơi cư trú.
Chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân.
Hoạt động rửa xe gây quỹ, xây dựng NTM, làm sạch bãi biển của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ là những phần việc thanh niên cụ thể, mà còn là hành trình gieo mầm nhân ái và trách nhiệm trong mỗi trái tim trẻ.
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng những chương trình, phần việc thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.