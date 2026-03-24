Sôi nổi ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn

(Baohatinh.vn) - Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn mang đến sân chơi bổ ích, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng và khơi dậy tinh thần rèn luyện trong thiếu nhi Hà Tĩnh.

bqbht_br_d2.jpg
Hòa trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), các liên đội trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia.
bqbht_br_d7.jpg
bqbht_br_d8.jpg
Ngày hội năm nay được triển khai đồng loạt tại tất cả các liên đội trường tiểu học và THCS trong toàn tỉnh, diễn ra từ ngày 9/3 đến 26/3/2026, với chương trình thiết kế phù hợp, đảm bảo thời lượng, nội dung thiết thực, hiệu quả. Trong ảnh: Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn cấp tỉnh tổ chức tại Trường Tiểu học Sơn Trường (xã Kim Hoa).
10.jpg
11.jpg
Em Cao Thị Hà Giang - học sinh lớp 8C, Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Kim Hoa) cho hay: “Em rất thích các hoạt động trong ngày hội, nhất là phần đồng diễn và các trò chơi dân gian vì không khí rất vui và sôi nổi. Qua các nội dung sinh hoạt, em cũng hiểu thêm về lịch sử Đoàn, Đội và thấy bản thân cần cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đoàn”.
bqbht_br_7.jpg
Tại các liên đội, chương trình được tổ chức trang trọng, ngắn gọn nhưng không kém phần sinh động, bắt đầu bằng lễ chào cờ theo nghi thức Đội gắn với sinh hoạt truyền thống, giúp thiếu nhi ôn lại chặng đường vẻ vang của tổ chức Đoàn và Đội. Trong ảnh: Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn tại Trường THCS Xuân An (xã Nghi Xuân).
﻿bqbht_br_12.jpg﻿
﻿bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_5.jpg
bqbht_br_13.jpg
Tiếp đó là các tiết mục đồng diễn sân trường, văn nghệ, hoạt cảnh, trò chơi dân gian, hội thi Rung chuông vàng, vẽ tranh, giao lưu thể thao… tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi.
bqbht_br_8.jpg
Thông qua các chủ điểm như “Vinh quang Quốc hội Việt Nam - Ngày hội bầu cử của toàn dân” và “Thiếu nhi Việt Nam - Tiến bước lên Đoàn”, các em được tìm hiểu về vai trò của Quốc hội, HĐND cũng như truyền thống, sứ mệnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức phấn đấu trở thành đoàn viên. Trong ảnh: Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn tại phường Bắc Hồng Lĩnh.
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_15.jpg
bqbht_br_14.jpg
Cùng với các hoạt động giáo dục truyền thống, nhiều liên đội còn ra mắt công trình măng non; tổ chức kết nạp đội viên, đoàn viên mới; đồng thời quan tâm, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần mà còn rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
bqbht_br_16.jpg
bqbht_br_17.jpg
Anh Tô Xuân Hiếu – Bí thư Đoàn xã Lộc Hà cho biết: “Chúng tôi xác định ngày hội Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên, vì vậy đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các nhà trường để tổ chức ngày hội vừa đảm bảo ý nghĩa giáo dục, vừa tạo được sân chơi hấp dẫn cho các em. Qua ngày hội, các em thêm hiểu, thêm yêu tổ chức Đoàn, Đội và có động lực phấn đấu trong học tập, rèn luyện”.
﻿bqbht_br_4.jpg﻿﻿
bqbht_br_6.jpg﻿﻿﻿﻿
bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
Không chỉ là sân chơi bổ ích, ngày hội còn góp phần hình thành, phát triển những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ công dân trẻ trong bối cảnh mới, gắn với yêu cầu hội nhập, chuyển đổi số và phát triển đất nước. Qua đó, mỗi đội viên, thiếu nhi thêm tự tin, năng động, sáng tạo, sẵn sàng “tiến bước lên Đoàn”, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.
bqbht_br_3.jpg
Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: “Ngày hội Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn là dịp quan trọng để giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đội đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, nhằm thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, góp phần xây dựng lớp măng non phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”.

Lan tỏa sức trẻ ngày “Thứ bảy tình nguyện"

Hưởng ứng Ngày “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới”, 100% các đơn vị đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Chuyện những người vợ làm... chồng

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.
Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ”

Chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được các cấp công đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, rộng khắp.
Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hành động vì cộng đồng

Hoạt động rửa xe gây quỹ, xây dựng NTM, làm sạch bãi biển của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ là những phần việc thanh niên cụ thể, mà còn là hành trình gieo mầm nhân ái và trách nhiệm trong mỗi trái tim trẻ.