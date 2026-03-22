Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Gần 5.000 ĐVTN Hà Tĩnh ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I trên toàn tỉnh với nhiều công trình, phần việc thiết thực trong cộng đồng.

bqbht_br_16.jpg
Trong không khí thi đua sôi nổi của Tháng Thanh niên, sáng 22/3, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút gần 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia. Các phần việc tập trung vào bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan và xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.
bqbht_br_14.jpg
bqbht_br_15.jpg
bqbht_br_17.jpg
Các cơ sở Đoàn chủ động triển khai nhiều công trình, phần việc mang tính lâu dài như trồng mới cây xanh, xây dựng tiểu công viên, khu vui chơi cho trẻ em; lắp đặt các tuyến đường cờ, pano tuyên truyền, góp phần tạo diện mạo khang trang, xanh - sạch - đẹp cho địa phương. Trong ảnh: Tuổi trẻ Các cơ quan Đảng tỉnh và xã Vũ Quang ra quân trồng cây xanh.
bqbht_br_9.jpg
Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai đồng bộ như vệ sinh môi trường, chỉnh trang tại các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, địa chỉ đỏ; ra quân dọn dẹp các tuyến đường thanh niên tự quản; thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt; làm sạch đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, ao hồ; xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường.
bqbht_br_7.jpg
bqbht_br_8.jpg
Tuổi trẻ xã Kỳ Xuân ra quân dọn dẹp vệ sinh dọc bờ biển để tạo cảnh quan, thẩm mỹ cho mùa du lịch cận kề.
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_12.jpg
Tuổi trẻ vùng biên Sơn Kim 1 vệ sinh từng tuyến đường làng, ngõ xóm.
bqbht_br_1.jpg
﻿﻿bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_6.jpg
﻿bqbht_br_11.jpg
Không chỉ dừng lại ở những hoạt động mang tính phong trào, “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I đã thực sự trở thành đợt ra quân cao điểm, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới.
﻿bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_2.jpg
Đoàn xã Cẩm Xuyên huy động hơn 200 học sinh ra quân lao động dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Rú Hội và Nhà tưởng niệm liệt sỹ thị trấn Cẩm Xuyên cũ.
bqbht_br_5.jpg
Thông qua các hoạt động, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân đối với môi trường sống tiếp tục được nâng cao, góp phần hình thành thói quen sống xanh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
bqbht_br_10.jpg
Đây cũng là công trình, phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh, hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần hành động vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững của quê hương.

Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I đã diễn ra sôi nổi, đồng loạt trên toàn tỉnh với sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần lập thành tích thiết thực chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (MTTQ tỉnh)

Tin liên quan

Tags:

#Chủ nhật xanh #Ngày chủ nhật xanh #hoạt động thanh niên #Tháng thanh niên

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chuyện những người vợ làm... chồng

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.
Xúc động chương trình "Tết tri ân liệt sĩ"

Chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Người lao động Hà Tĩnh vui "Tết Sum vầy"

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được các cấp công đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, rộng khắp.
Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hành động vì cộng đồng

Hoạt động rửa xe gây quỹ, xây dựng NTM, làm sạch bãi biển của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ là những phần việc thanh niên cụ thể, mà còn là hành trình gieo mầm nhân ái và trách nhiệm trong mỗi trái tim trẻ.