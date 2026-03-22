Gần 5.000 ĐVTN Hà Tĩnh ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

(Baohatinh.vn) - Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I trên toàn tỉnh với nhiều công trình, phần việc thiết thực trong cộng đồng.
Các cơ sở Đoàn chủ động triển khai nhiều công trình, phần việc mang tính lâu dài như trồng mới cây xanh, xây dựng tiểu công viên, khu vui chơi cho trẻ em; lắp đặt các tuyến đường cờ, pano tuyên truyền, góp phần tạo diện mạo khang trang, xanh - sạch - đẹp cho địa phương. Trong ảnh: Tuổi trẻ Các cơ quan Đảng tỉnh và xã Vũ Quang ra quân trồng cây xanh.
Tuổi trẻ xã Kỳ Xuân ra quân dọn dẹp vệ sinh dọc bờ biển để tạo cảnh quan, thẩm mỹ cho mùa du lịch cận kề.
Tuổi trẻ vùng biên Sơn Kim 1 vệ sinh từng tuyến đường làng, ngõ xóm.
Không chỉ dừng lại ở những hoạt động mang tính phong trào, “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ I đã thực sự trở thành đợt ra quân cao điểm, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới.
Đoàn xã Cẩm Xuyên huy động hơn 200 học sinh ra quân lao động dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Rú Hội và Nhà tưởng niệm liệt sỹ thị trấn Cẩm Xuyên cũ.
Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I đã diễn ra sôi nổi, đồng loạt trên toàn tỉnh với sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần lập thành tích thiết thực chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
