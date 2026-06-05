Hà Tĩnh có 2 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV

Sáng 5/6, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thủ đô Hà Nội). Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tham dự đại hội và trực tiếp chủ trì chương trình trao đổi, thảo luận với đại biểu dự đại hội về chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”. Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự đại hội gồm 10 người, do ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các bộ, ngành điều hành chương trình trao đổi, thảo luận với các đại biểu tại đại hội. Ảnh Báo Lao Động.

Tại phiên bế mạc, đại hội đã nghe công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV. Theo đó, tại phiên làm việc chiều ngày 4/6, đại hội đã tiến hành bầu BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 135 ủy viên và tiến hành hội nghị lần thứ nhất.

Tại hội nghị, đã bầu 27 ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV; trong đó, bầu 1 chức danh chủ tịch và 4 phó chủ tịch. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII tái cử chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình trao đổi, thảo luận giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đại biểu tham dự đại hội với chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số” đã diễn ra sôi nổi, tiếp nhận nhiều ý kiến tâm huyết của đại biểu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại đại hội. Ảnh Báo Lao Động.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề người lao động quan tâm hiện nay như: việc làm bền vững, tiền lương đủ sống, thu nhập, nhà ở cho thuê lâu dài với giá cả hợp lý, dịch vụ xã hội thiết yếu, giáo dục, y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể và các chính sách phúc lợi khác.

Nhiều đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động; tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ, nghiệp vụ; tạo điều kiện, xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn, văn minh để người lao động phát huy được sự sáng tạo, năng lực; có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời và xứng đáng để góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu bế mạc đại hội. Ảnh: Báo Lao Động.

Phát biểu kết luận chương trình trao đổi, thảo luận tại đại hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là nội dung rất quan trọng, đã được đề cập trong Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong việc tổ chức chương trình và lựa chọn chủ đề trao đổi với các thành viên Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, ghi nhận, tiếp thu nghiêm túc những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, giàu tính thực tiễn của các đại biểu tham dự đại hội.

Thủ tướng khẳng định sẽ trực tiếp chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu cũng như các kiến nghị được nêu tại đại hội lần này để nghiên cứu, xem xét, xử lý.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Báo Lao Động.

Chính phủ cam kết đồng hành cùng tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp vì mục tiêu xuyên suốt là đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động; tạo môi trường thuận lợi hơn nữa để người lao động yên tâm làm việc, cống hiến và đóng góp cho sự phát triển của đất nước; thích ứng với nhu cầu chuyển đổi số toàn cầu.

Phát biểu bế mạc đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định đại hội sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Sau đại hội, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình hành động, đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn; đồng thời, phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, nhằm khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà Chính phủ đã đề ra.