Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Hà Tĩnh: Giữ nhịp tăng trưởng từ vị thế dẫn đầu 11/07/2026 10:04 Dẫn đầu cả nước với mức tăng GRDP 12,79% trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đang có nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực giữ nhịp và lan tỏa động lực vẫn rất lớn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/7: Đêm không mưa, ngày nắng 11/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/7: Mây thay đổi, đêm phổ biến không mưa; ngày nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác

Bộ trưởng Bộ Xây dựng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh 10/07/2026 14:38 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng 10/7, đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đoàn công tác của bộ đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Tài chính thị trường ngày 10/7: Bộ Tài chính nói gì về nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 3 tỷ đồng? 10/07/2026 07:44 Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm và sẽ tiếp tục đánh giá sau thời gian áp dụng chính sách mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/7: Đêm không mưa, ngày nắng 10/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/7: Mây thay đổi, đêm phổ biến không mưa, ngày nắng; nhiệt độ: 27 - 34 độ C.

Đồng chí Phạm Gia Túc dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa 10/07/2026 05:00 Tối 9/7, đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).

Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại Bãi Dừa 09/07/2026 20:30 Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của quê hương.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể culi quý hiếm 09/07/2026 13:33 Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê tiếp nhận 1 cá thể culi quý hiếm do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh 09/07/2026 12:10 Sáng 9/7, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 9/7: Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ với hộ gia đình 09/07/2026 07:40 Bộ Công thương cho biết, việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng chưa được triển khai đối với khách hàng sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/7: Đêm không mưa, ngày nắng nóng 09/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/7: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ 26 - 35 độ C.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ứng dụng công nghệ trong công tác tham mưu cấp ủy 08/07/2026 23:15 Chiều 8/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Những "nhịp cầu" thắm tình hữu nghị ở biên giới Hà Tĩnh 08/07/2026 14:32 Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, những người lính Biên phòng Hà Tĩnh không chỉ vững tay súng mà còn lặng lẽ nâng bước học sinh nghèo bên kia biên giới.

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ chương trình “Hoa dâng Bác” ở Hà Tĩnh 08/07/2026 10:00 Vượt lên hoàn cảnh, 6 trẻ mồ côi tiêu biểu của Hà Tĩnh tham gia chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026 là những điển hình về ý chí vươn lên, nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học.

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư 08/07/2026 07:51 Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sâu cuốn lá "xuất kích" gây hại lúa hè thu ở Hà Tĩnh 08/07/2026 07:38 Sâu cuốn lá nhỏ đang gây hại trên khoảng 25 ha lúa hè thu tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn và các địa phương đang khẩn trương khoanh vùng phòng trừ nhằm hạn chế sâu bệnh lây lan.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/7: Ngày nắng, chiều tối có mưa vài nơi 08/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 8/7: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ: 26 - 35°C.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên 07/07/2026 19:08 Chiều 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 07/07/2026 15:05 Sáng 7/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thứ 13 để đánh giá tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 7/7: Ngân hàng phải cung cấp giao dịch đáng ngờ cho cơ quan thuế 07/07/2026 07:45 Từ tháng 7/2026, ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin, số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Motion graphic] 8 trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử 07/07/2026 05:15 Hộ kinh doanh có thu nhập từ hoạt động cho thuê bất động sản là một trong các trường hợp không phải sử dụng hoá đơn điện tử.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/7: Mưa rào và giông rải rác 07/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 7/7: nhiều mây, có mưa rải rác; nhiệt độ từ 27 - 34 độ C.

Chủ động chăm sóc xe phòng ngừa sự cố kỹ thuật trong mùa nắng nóng 06/07/2026 14:54 Thời gian qua, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn ô tô liên quan đến sự cố kỹ thuật. Vì vậy, chủ xe cần chủ động chăm sóc xe đảm bảo an toàn, nhất là lốp xe, ắc quy, hệ thống làm mát, hệ thống điện...

Hội nghị Đảng ủy Quân khu 4 thống nhất quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 06/07/2026 14:45 Ngày 6/7, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị lần thứ tư, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân khu 6 tháng cuối năm 2026.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh và mùa hè ý nghĩa 06/07/2026 14:00 Nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh đã chọn mùa hè tình nguyện để cống hiến và dìu dắt thiếu niên nhi đồng. Đây là mùa của sự sẻ chia, gắn kết và trưởng thành.

Dinh đô Quan Hoàng Mười - nơi lưu giữ sắc màu tín ngưỡng dân gian 06/07/2026 09:00 Giữa vùng đất Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) giàu trầm tích văn hóa, Đền Cả Dinh đô Quan Hoàng Mười từ lâu đã là điểm hẹn tâm linh của người dân và du khách thập phương.

Tài chính thị trường ngày 6/7: Xăng giảm, quản lý thị trường mạnh tay xử lý hàng hóa đứng giá 06/07/2026 07:43 Dù giá xăng dầu liên tục giảm, giá nhiều mặt hàng vẫn chưa giảm theo. Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/7: Có mưa rào và dông rải rác 06/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 6/7: có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to; nhiệt độ 27 - 33 độ C.

Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng đất nước phồn vinh 05/07/2026 20:05 Chiều 5/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Chung một nếp làng, sáng miền quê mới 05/07/2026 16:13 Từ thôn Hà Thanh và Sâm Lộc trước đây, sau sáp nhập, thôn Sơn Hà, xã Thạch Lạc (Hà Tĩnh) hôm nay đang mở ra nhịp sống mới.

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