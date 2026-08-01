Công an Hà Tĩnh cảnh báo tội phạm buôn bán hàng cấm qua chuyển phát nhanh

Ngày 24/2/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kết luận điều tra vụ án số 049/BKL-CSKT đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án hình sự "Buôn bán hàng cấm”, “Vận chuyển hàng cấm" xảy ra tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác. Ngày 13/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ban hành Kết luận điều tra vụ án số 119/BKL-CSKT đề nghị truy tố 4 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”, “Vận chuyển hàng cấm” tại địa bàn Hà Tĩnh, Đắk Lắk, TP Hà Nội và các tỉnh, thành khác. Căn cứ Điều 6, Điều 233 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông tin thêm nội dung 2 vụ án như sau.

Ở vụ án thứ nhất: khoảng giữa tháng 10/2025, Đỗ Minh Trí (SN 2000, trú thôn Thanh Vân, xã Tiến Thắng, TP Hà Nội) liên hệ với Nguyễn Xuân Hùng (SN 1982, trú tại khối Mỹ Trung, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) đặt mua pháo nổ để bán cho các đối tượng ở tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác thông qua mạng xã hội.

Các đối tượng Đỗ Minh Trí và Nguyễn Xuân Hùng cùng tang vật bị bắt giữ.

Hùng thông qua Nguyễn Thị Lệ (SN 1988, trú tại thôn An Đức, xã Cửa Tùng và Nguyễn Văn Tặng (SN 1990, trú tại thôn Tân Thuận, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) đặt mua pháo nổ để bán. Sau khi nhận pháo, Hùng đưa về cất giấu tại phòng trọ (số 5, ngõ 387, đường Lê Viết Thuật, phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) bán cho Đỗ Minh Trí và các đối tượng qua chuyển phát nhanh thuộc Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T) tại tỉnh Nghệ An.

Ngoài ra, Đỗ Minh Trí liên hệ với Nguyễn Sỹ Cường (SN 1997, trú tại xóm 1, xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú tại 1/27DC74 khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh) đặt mua pháo nổ bán lại cho các đối tượng khác thông qua Bưu cục chuyển phát nhanh tại phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh. Tổng số pháo nổ và thuốc pháo nổ thu giữ của các đối tượng là 510kg.

Công an Hà Tĩnh bóc gỡ đường dây buôn pháo nổ 3,5 tỷ đồng qua Telegram Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh qua mạng, bắt 7 đối tượng, thu 510kg pháo.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kết thúc điều tra vụ án chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị truy tố Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Thị Lệ và Nguyễn Văn Tặng về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm c, khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hải về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm g, khoản 2, Điều 190 Bộ luật Hình sự; Đoàn Thanh Trì, Lê Thị Hoài Phương về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm c, khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định các bị can đã thông qua Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T) tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội để buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Ở vụ án thứ hai: vào ngày 26/11/2025, Nguyễn Đức Minh (SN 1988, trú tại thôn Quỳnh Tân 3, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã thông qua Doãn Văn Hoài (SN 1990, trú tại tổ 11, thôn 2B, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng) mua 1.521,7kg pháo nổ các loại với giá 626.600.000 đồng để bán cho các đối tượng ở tỉnh Hà Tĩnh và các tỉnh, thành khác thông qua mạng xã hội.

Ngày 7/7/2026, TAND Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt: Doãn Văn Hoài 12 năm, Nguyễn Đức Minh 8 năm 6 tháng, Bùi Xuân Chung 6 năm 6 tháng, Nguyễn Hữu Tính 3 năm 6 tháng tù giam.

Doãn Văn Hoài thuê Bùi Xuân Chung (SN 1984, trú tại tổ 27B, khu phố Ruộng Lớn, phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) đến khu vực xã Hưng Phước, tỉnh Đồng Nai nhận pháo vận chuyển đến xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk giao cho Minh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kết thúc điều tra vụ án chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đức Minh và Doãn Văn Hoài về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Hữu Tính về tội “Sản xuất hàng cấm” theo khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự; Bùi Xuân Chung về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo khoản 3, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định: các bị can Nguyễn Đức Minh và Nguyễn Hữu Tính đã thông qua Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T) tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Quảng Trị và TP Hà Nội để buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Theo lãnh đạo Công an Hà Tĩnh, xuất phát từ sơ hở trong việc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa của Công ty TNHH MTC Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T), các đối tượng đã lợi dụng để vận chuyển hàng cấm. Để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, các lực lượng chức năng như: hải quan, quản lý thị trường cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh đối với Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong (J&T) và các đơn vị có chức năng chuyển phát nhanh trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng các đối tượng lợi dụng vận chuyển hàng cấm...