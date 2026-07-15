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Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị khởi tố trong vụ "146 điểm 10 môn Toán"

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Bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị khởi tố với cáo buộc liên quan vụ điểm Toán cao bất thường tại điểm thi này.

Quyết định tố tụng được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thực thi vào chiều nay. Bà Hằng cùng 6 người bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Như vậy đến nay, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố tổng cộng 26 bị can liên quan vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Bà Hằng làm hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vào cuối năm 2023. Trước đó, bà là Trưởng phòng Giáo dục phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang cũ.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hằng
Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hằng

Điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở tỉnh Tuyên Quang bị phát hiện bất thường khi 146/328 thí sinh thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đạt 10 điểm. Số từ 9 điểm trở lên là 299/328 thí sinh. Điểm trung bình của nhóm này là 9,58, cao nhất cả nước.

Hôm 14/7, công an đã khởi tố 19 người đều để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, bị cáo buộc với vai trò trưởng điểm thi đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ đó, Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã "vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn" một số thí sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đề xuất cho 322 học sinh chuyên Tuyên Quang cùng 6 thí sinh tự do ở điểm thi này thi lại môn Toán, song Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa đồng ý. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cần chờ thêm kết quả xác minh từ cơ quan chức năng để đánh giá toàn diện tác động vụ việc. Trong thời gian chưa có kết luận, các thí sinh tại trường này vẫn đăng ký xét tuyển đại học theo kế hoạch. Trường hợp xác định thí sinh vi phạm quy chế, Bộ sẽ xử lý theo quy định, tương ứng với tính chất, mức độ.

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#chuyên Tuyên Quang #điểm Toán

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