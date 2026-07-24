Truy đuổi nhau gây náo loạn đường phố, 17 thiếu niên lĩnh án

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 22/7/2026.

VKSND khu vực 1 – Hà Tĩnh vừa phối hợp với TAND cùng cấp mở phiên toà xét xử 17 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát: Khoảng 22 giờ ngày 7/2/2026, tại địa bàn phường Thành Sen và phường Trần Phú (Hà Tĩnh), nhóm thiếu niên "Đồng Tiến" gồm: N.V.L.H (SN 2009), T.V.L.Q. (SN 2009), D.Q.T (SN 2009), cùng trú tại xã Đồng Tiến, H.T.S (SN 2009, trú tại xã Thạch Lạc) và nhóm thiếu niên "Can Lộc - Lộc Hà" gồm: P.T.T (SN 2008), V.H.L (SN 2008), cùng trú xã Can Lộc, N.T.T.K (SN 2008), N.B.D (SN 2009), cùng trú tại xã Xuân Lộc, N.Đ.H (SN 2008), N.V.H (SN 2009), P.Đ.H (SN 2009), P.V.T (SN 2009), cùng trú tại xã Lộc Hà, Đ.T.D (SN 2008), P.B.T.V (SN 2009), cùng trú tại xã Mai Phụ, H.P.H. (SN 2008, trú tại xã Tùng Lộc), L.Q.H (SN 2009, trú tại xã Hương Xuân), N.V.T.A (SN 2009, trú tại phường Hà Huy Tập) đã chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như: đao phóng lợn, ba chĩa, kiếm, tuýp sắt, ná cao su, vỏ chai bia và súng hơi; sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát hoặc che biển số, chạy tốc độ cao trên nhiều tuyến đường với mục đích tụ tập, đua xe, tìm nhóm khác để khiêu khích và đánh nhau.

Khi hai nhóm gặp nhau tại quốc lộ 1A đoạn giao đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, các đối tượng đã chửi bới, ném nhiều vỏ chai bia vào nhau rồi cầm hung khí truy đuổi qua nhiều tuyến đường thuộc phường Thành Sen và phường Trần Phú. Quá trình truy đuổi, các đối tượng điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao, ném vỏ chai bia, sử dụng hung khí nguy hiểm, gây náo loạn, cản trở giao thông, làm người dân hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Đáng nói, N.B.D. và H.P.H còn mang 1 khẩu súng nén hơi (thuộc vũ khí quân dụng) sử dụng khi gây rối; sau đó L.Q.H. tiếp nhận và cất giấu tại nơi ở.

Ngoài ra, khoảng 00 giờ ngày 8/2/2026, sau khi phát hiện xe mô tô của N.T.T.K. bị bỏ lại trên vỉa hè đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.V.T. đã rủ N.V.T.A. cùng một đối tượng khác lén lút chiếm đoạt chiếc xe, mang về cất giấu rồi đem cầm cố để lấy tiền tiêu xài (theo kết luận định giá, chiếc xe có giá trị 12.960.000 đồng).

Tại phiên tòa, trên cơ sở quan điểm luận tội và đề nghị của viện kiểm sát, hội đồng xét xử đã tuyên phạt 8 bị cáo mức án từ 9 tháng đến 22 tháng tù về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; 9 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 14 tháng tù nhưng cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ về các tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Trộm cắp tài sản".