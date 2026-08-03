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Hà Tĩnh: Công dân giao nộp cá thể động vật có lớp da đổi màu theo môi trường

Thu Hằng
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(Baohatinh.vn) - Công an phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành các thủ tục theo quy định để đánh giá tình trạng sức khoẻ của cá thể kỳ tôm và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Sáng 3/8, Công an phường Nam Hồng Lĩnh tiếp nhận 1 cá thể kỳ tôm do công dân Lê Hải Quân (SN 1986, ở TDP 4 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh) tự nguyện giao nộp.

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Công dân Lê Hải Quân tự nguyện giao nộp cá thể kỳ tôm cho lực lượng chức năng

Kỳ tôm hay còn gọi là rồng đất, tên khoa học Physignathus cocincinus, là một loài bò sát thuộc họ nhông, nổi bật với lớp da đổi màu theo môi trường, chiếc đuôi dài và hàng gai nhẹ trên lưng. Đây là động vật hoang dã có tên trong Sách Đỏ Việt Nam ở mức độ nguy cấp cần được bảo vệ.

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Kỳ tôm còn gọi là rồng đất, nổi bật với lớp da đổi màu theo môi trường.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Nam Hồng Lĩnh phối hợp với lực lượng Kiểm lâm khu vực Hồng Lĩnh - Nghi Xuân tiến hành các thủ tục theo quy định để đánh giá tình trạng sức khoẻ của cá thể kỳ tôm và thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật rừng của người dân là việc làm thiết thực, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

Công an phường Nam Hồng Lĩnh khuyến cáo: Khi phát hiện động vật rừng, động vật hoang dã đi lạc vào khu dân cư hoặc bị người khác săn bắt, nuôi nhốt trái phép, người dân không nên tự ý mua bán, vận chuyển, giết mổ hoặc nuôi giữ; cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc lực lượng kiểm lâm để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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